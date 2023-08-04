工展會購物節｜今起一連四日亞博舉行　最後一日抽來回歐美機票

廠商會主辦的「第3屆工展會購物節」今（4日）起至下周一（7日）在亞洲國際博覽館5及7號展開鑼，入場費僅10元。現場設6大展區、合共約330個攤位，涵蓋多款美食商品，包括新設的「為食．玩天地」主題展區」約20個美食攤位提供街頭小食及飲品，主辦單位更每日為訪客派發免費雪糕降溫，大會期望訪客人次可突破6萬。



大會設抽獎環節，最大獎將在8月7日抽出，頭獎是長榮航空雙人香港至美國、加拿大或歐洲指定航點來回經濟艙機票（經台北），價值4.5萬元。



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「第3屆工展會購物節」今起一連四日在亞洲國際博覽館5及7號展館舉行，設6大展區共330個攤位，當中全新展區「為食．玩天地」有20個美食攤位 ，提供多款街頭小食和涼快飲品，包括日式章魚丸和玉子燒、港式鐵板雞軟骨和燒魷魚鬚 、台式香腸和胡椒餅等。主辦單位更特別為訪客預備免費雪糕，每日限量派發。

另外5個展區的精選優惠產品應有盡有，大量產品以低於半價發售，也設免費手工藝工作坊、主題攤位遊戲、現場表演和講座。

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電子貨幣消費滿300元可獲額外抽獎機會

今次購物節設有抽獎環節，訪客入場可免費獲贈「工展購物Fun Fun 賞」抽獎券，每日數量有限送完即止，凡以電子貨幣消費滿300元或以上可獲額外抽獎機會，豐富獎品總值70萬元 。最大獎將在8月7日抽出，頭獎是長榮航空雙人香港至美國、加拿大或歐洲指定航點來回經濟艙機票（經台北），價值4.5萬元。

大會指，本地人氣歌手姜濤於8月2日至5日在亞博館舉行個人演唱會，訪客可自由參觀用作「粉絲應援區」的2號展館，其接近1萬平方米的空間佈滿各式偶像展板及擺設等。

廠商會史立德：零售市道轉好

廠商會會長史立德致辭時稱，去年展會在疫情下舉行主要為撐企業，希望為冰封的零售業帶來暖流，至今年終於守得雲開見月明，加上通關令旅客反彈、零售市道轉好等，參展商對今年有較大期望；他指展場位處的亞博館鄰近港珠澳大橋，冀便利內地旅客來訪，大會亦提供免費穿梭巴士服務。

商務及經濟發展局局長丘應樺則稱，今年上半年累計1,300萬人次訪港，上半年零售業總銷貨價值按年增長超過兩成，近期有不少大型展覽活動都丁財兩旺，加上政府上月中已發放新一期消費券，料可推動消費。

展會詳情



日期:

2023年8月4至7日（星期五至星期一）



開放時間:

8月4至6日：上午10時30分至晚上7時

8月7日：上午10時30分至下午5時30分

(每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場)



地點:

亞洲國際博覽館 5 及 7 號展館（東面入口）



入場費:

港幣$10 (身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場)



交通：

1. 參觀者可享機場快綫限定優惠，以港幣$47 乘搭機場快綫，即日往返青衣站及博覽館站，更可免費轉乘港鐵。而即日往返香港站／九龍站及博覽館站則可享港幣$60 優惠。*

2. 展會期間設有4 條免費接駁巴士路線，於展會期間來往荃灣、屯門、天水圍及港珠澳大橋香港口岸至亞博館

3. 免費乘搭東涌特快巴士X1，由東涌巴士總站（港鐵東涌站B出口）直達亞博館

