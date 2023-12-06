工展會｜12.16起橫跨2024年　疫後恢復試食　聖誕前後延長時間

廠商會主辦的「第57屆工展會」將於12月16日至2024年1月8日在維多利亞公園舉行，屆時設超過900個戶外攤位，疫後首次恢復試食，亦首次在場內銷售酒精飲品。廠商會表示，展覽優惠比以往豐富，加上首次設酒精類產品，有望突破10億元營業額。

為配合夜繽紛，聖誕節12月23日至31日期間，會延長開放時間至晚上10時，其餘日子為晚上9時，最後一天至晚上8時，每天晚上7時後免費入場。



工展會將於下周五（16日）在維園舉行。（鄧宇詩攝）

「第57屆工展會」將於12月16日至下年1月8日在維多利亞公園舉行，入場門券為8元，屆時設超過900個戶外攤位，分布在十大主題展區，包括，「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「美容保健區」、「服飾精品區」、「生活家居區」、「潮飲·潮食區」、「社企區」、「推廣區」等。「潮飲·潮食區」今年回復試食，更首設酒精類飲品攤位，提供紅酒、白酒、手工啤酒等。

廠商會會長史立德表示，最近星期五、六、日的確多了市民北上，但工展會為香港人集體回憶，相信「留得住香港人。」他又提到，試食有助增加市民消費，人流目標可以過百萬，銷售額有望破10億。

每日首1000名購票入場者可獲精美禮品兩份，在2張收據以內以電子貨幣消費滿300元或以上，可參與抽獎1次，以PayMe消費可享額外折扣。