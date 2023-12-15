政府停車場電動車充電　年底起每小時收費　葵芳$19堅尼地城$21

政府今年年底起，逐步向停泊政府停車的電動車收取充電服務費用。環保署今日（15日）公布，首階段在葵芳及堅尼地城停車場實施，兩個停車場分別在本月28及29日晚上8時起，每小時收取19元及21元。



葵芳停車場電動車充電服務將於12月28日起收費。（資料圖片）

環保署指出，葵芳及堅尼地城停車場的電動車免費充電服務，將分別於本月28日及29日終止，隨即交由營運商為電動車充電器進行收費系統的升級工程。

新收費詳情

‧葵芳停車場（共94個中速充電器）；免費充電服務截至12月28日上午8時；付費充電服務實施：12月28日晚上8時起；每小時收費19元

‧堅尼地城停車場（共59個中速充電器）；免費充電服務截至12月29日上午8時；付費充電服務實施：12月29日晚上8時起；每小時收費21元

環保署表示，充電服務市場化將有助加快擴大電動車的充電網絡和更切合市場需要，餘下位於72個政府停車場逾1400個的中速充電器亦會逐步實施充電收費，預計有關充電服務市場化計劃將於2024年年中完成。

政府會繼續積極推動電動車充電網絡的擴展，目標是在2027年年中前，將香港公共和私人停車位配備充電基礎設施的總數提升至約20萬個。