工展會｜李家超花費逾3400元　買手袋贈太太、金蠔給媽媽過冬

第57工展會今（16日）在銅鑼灣維園開鑼，行政長官李家超今早出席開幕典禮，參觀並光顧攤檔，期間花費約3,450元，包括購買核桃、金蠔、贈買地中海貧血兒童製作的手作袋等。李家超指，工展會氣氛良好，「尋晚我哋夜晚有廟街夜繽紛，今日又有工展會嘅展繽紛。」另外，今年傳媒採訪有別往年，未有安排媒體入場拍攝記錄特首逛工展會過程，現場公關未有解釋原因。



李家超到工展會場內參觀約20分鐘，期間花逾3400元消費，包括向中海貧血兒童基金會捐款200元，花費168元購買一個由地中海貧血兒童製作的手作袋贈送太太、購買6包價值2700元的中金蠔予媽媽「做冬」。此外，他亦買了兩盒共80元的拇指生煎包、一份20元魚蛋、一份60元牛雜、一杯40元檸檬茶、兩盒新疆紙皮烤核桃及袋裝核桃等，亦有試食魚蛋及生煎包。

李家超完成參觀後對記者指，今年工展會氣氛良好，「尋晚有廟街夜繽紛，今日又有工展會嘅展繽紛」。他又指工展會於晚上7時後免費開放，市民可以盡享家庭樂。

有別往年，今年大會未有安排傳媒採訪特首參觀攤位，只容許傳媒於入口處採訪，今年特首參觀時間亦較上年縮短約20分鐘。

史立德：市民不用北上消費 盡情在港食買玩

香港中華廠商會會長史立德在開幕致辭時說，今年12月節慶氣氛濃厚，勝過去年，形容香港回復活力。他指，今屆工展會有超過900個攤位，不少本地知名品牌再度回歸參展，工展會回復疫情前的壯觀情況，甚至過之而無不及。今屆工展會復辦熟食檔，又首設賣酒精類攤檔，他指，市民不用北上消費，也可以在港盡情食買玩，有信心今屆工展會將延續歷屆佳績。