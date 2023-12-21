工展會2023/2024入場攻略！免費門票2大方法＋10大專區激抵優惠

工展會2023/2024｜第57屆工展會12月16日開鑼，展期至2024年1月8日，於香港銅鑼灣維多利亞公園舉行！今屆工展會有超過900個戶外攤位，共分成10大專區，有一連串激抵$1、1折特價優惠，當中使用一種支付方式，更享折上折優惠！《香港01》好食玩飛記者整合工展會入場懶人包，包括門票價格、開放時間、優惠及交通等詳情！



年年工展會都是市民們掃平貨、試美食及新品的好機會！（圖片來源：工展會官方）

工展會2023/2024 疫後恢復試食！首次銷售酒精飲品

今屆工展會佔地超過28,000平方米，分成10大展區共超過900個攤位，出售各款食品飲料、蔘茸海味、生活家品及美容保健品等產品。今年為疫後首次恢復試食，亦首次在場內銷售酒精飲品，產品比以往更豐富！

（圖片來源：工展會官方）

第57屆工展會 - 品牌萬千 繽紛耀工展

入場費用：$8

註︰身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場。

由晚上7時起，所有入場人士均可免費入場。

網址：www.hkbpe.com.hk

網上購票：工展會App、01空間(space.hk01.com)、AlipayHK及Alipay App內公開發售。

展覽日期：2023年12月16日至2024年1月8日（展期為24天）

開放時間：12月16日至22日 11:00-21:00

12月23日至31日 11:00-22:00

2024年1月1日至7日 11:00-21:00

2024年1月8日 11:00-20:00

（展覽會於每天結束前30分鐘停止參觀人士進場；最後一天提早至結束前1小時）

地點：香港銅鑼灣維多利亞公園



工展會2023/2024 ── 2方法免費入場 每日首1000名入場者可獲精美禮品

第57屆工展會有2個方法可免費入場！首先，每晚7時起所有市民可免費入場，其次，5,000名新登記工展會APP會員，亦可免費入場！最後，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士，也可免費進場。此外，每日首千名現場購票入場者可獲精美禮品。

第57屆工展會2023｜低至$4入場搶$1、1折筍貨｜逾900個戶外攤位立即購票

工展會2023/2024 ── 10大主題展區

今年工展會分為10大主題展區，包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「美容保健區」、「服飾精品區」、「生活家居區」、「社企區」、「推廣區」，以及以全新面貌推出的「潮飲‧潮食區」！當中，「潮飲‧潮食區」雲集了數十個美食攤檔，供大家即場試食、購買小食飲品果腹，以及入手各式各樣的本地及環球特色美食及美酒！

工展會將於下周五（16日）起在維園舉行。（林靄怡攝）

工展會2023/2024 ── 1蚊／1折 破底價現場購物優惠

大會分別在「開鑼狂賞週」、「快樂購物度聖誕」，以及「閉幕優惠大激賞」等3個時段推出一系列折扣大優惠，當中還有數百款低至「1折」及「1元」的「破底價」產品，想平買平食的朋友必不可錯過！

開鑼狂賞週 產品優惠低於2.5折

推廣期：12月16日至23日（共8天）

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快樂購物度聖誕 產品優惠低於5折

推廣期：12月31日至24日（共8天）至 12月24日至31日（共8天）

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閉幕優惠大激賞 產品優惠低於5折

推廣期：2024年1月1日至8日（共8天）



工展會$1著數

川御NMN18000+ 活心版30g：$1（原價$699）

阿一「祿」福袋：$1（原價$502）

王朝無激素慢熬豬骨湯500ml：$1（原價$18.9）

濟眾堂百步追風活絡油18毫升：$1（原價$36）



工展會2023/2024 ── PayMe支付享折上折優惠 電子貨幣消費滿$300可抽獎

每年工展會都有電子支付優惠，今屆也不例外，使用電子支付平台PayMe於場內消費可享額外折上折優惠，滿$180即減$10；滿$600減$35，好抵！除了PayMe付款有著數，於工展會場內之展位以電子貨幣消費滿$300即可出示電子貨幣付款存根正本或交易記錄畫面到「抽獎站」參加抽獎。滿$300（最多2張單據）可獲抽獎乙次，滿$600或以上（最多3張單據）可獲抽獎兩次。

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工展會2023/2024 ── 工展小姐選舉

「工展小姐選舉」是歷屆工展會的重頭節目！持票入場人士可於12月16日至2024年1月6日晚上9時期間，在工展會會場投選心目中的工展小姐，並參與「投票贏巨獎」抽獎活動。是項選舉將按參賽者在宣傳活動中的表現以及公眾人士的投票而選出冠、亞、季軍三位工展小姐。除上述獎項外，並設「最合眼緣獎」、「最具魅力獎」、「最佳口才獎」及「最具才藝獎」。工展小姐選舉頒獎禮將於2024年1月8日下午2時假工展會會場舉行。

工展會2023/2024 ── 精彩節目及免費互動遊戲攤位

為期24天的工展會將為市民提供一連串精彩的舞台表演、免費互動遊戲攤位及一系列以聖誕節為主題的活動，包括由香港電台及商業電台舉辦的特備節目、粵劇表演、歌舞表演、武術表演，以及管樂、中樂及弦樂演奏，老少咸宜。

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工展會交通安排

港鐵： 港鐵銅鑼灣站E出口及天后站A2出口

巴士：可參閱九巴官網 https://www.kmb.hk/