工展會優惠合集｜鮑魚福袋$1、米$2、湯包57折再送超市禮券$200！

工展會又來了！第57屆工展會展期由2023年12月16日至2024年1月8日，大量抵買優惠，最瞩目是多款$1適品，如鮑魚、海味$1有交易，還有不少1折產品，半價湯包等！如果唔想同人迫，01網購有好物與工展會「同步價」，而且買滿指定金額，更可獲最高$200超市禮券，即睇下文！



工展會優惠1：鴻福堂湯券57折再送$200禮券

工展會是每年年尾的一大盛事，適逢秋冬，滋補湯水是最受歡的產品之一，鴻福堂推出湯券優惠，就最啱大家滋補。鴻福堂的湯水滋養調補，包括補氣補血的黨參黑豆紅棗魚湯、驅風緩痛的天麻川芎白芷魚湯、滋養調補的黑松露花膠象拔蚌響螺湯、強肺理肺的川貝枇杷葉鱷魚肉湯等。10張為一套的湯包套票原價$600，工展會期間57折只須$340 /套，平均$34一個湯；若買三套湯包套票，原價$1800，工展會期間55折即$990 /3套，平均$33一個湯，再送$20禮券。透過01網購買滿指定金額，更可獲最高$200超市禮券。

按圖看鴻福堂湯券優惠詳情：

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鴻福堂其他優惠 年糕券低過半價 杞子醬汁燒賣券25折

工展會從來都是年尾辦年貨的好機會，掃貨自用送禮都有不少選擇，賀年糕點也是辦年貨必備食品之一。鴻福堂除了湯券有優惠外，也推出年糕券工展會優惠價，包括鴻運椰糖年糕券 （750g）原價$172，現售$90；若賀年糕券更划算，如桂花蔗汁馬蹄糕券及沖繩海鹽瑤柱芋頭糕券各1張原價$384，現售$186，48折，低過半價！

賀年糕券A：鴻運椰糖年糕券 及 金腿瑤柱蘿蔔糕券各1張

原價$374，優惠價$180（HK01 X 工展會同步價）

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賀年糕券B：桂花蔗汁馬蹄糕券 及 沖繩海鹽瑤柱芋頭糕券各1張

原價$384，優惠價$186（HK01 X 工展會同步價）

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賀年糕券C：金腿瑤柱蘿蔔糕券 及 燕窩楊枝甘露糕券各1張

原價$384，優惠價$186（HK01 X 工展會同步價）

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除了辦年貨外，鴻福堂還有多種優惠帶給大家，有小食、補身雞精、涼茶，甚至超值禮券等都有！快點把握機會來搶購吧！



鴻福堂杞子醬汁燒賣券 （10張/套）

原價$150工展會優惠75折只要$112/套（HK01 X 工展會同步價）

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有機滴雞精禮卡 （1盒5包裝）

原價$265，工展會優惠63折只要$168 /張（HK01 X 工展會同步價）

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鴻福堂$50禮券 （11張/套）

原價$550，工展會優惠63折只要$345/套（HK01 X 工展會同步價）

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鴻福堂自家涼茶套票 （10張/套） X 3套

原價$ 900，工展會優惠6折只要$540 /3套，再送$20禮券（HK01 X 工展會同步價）

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網購平台01網購同樣有超值優惠。（01網購）

於01網購訂購同樣有超值優惠。 於優惠期內，即日起至2023年12月31日， 於「01網購」全店購物滿指定金額，可獲贈最高$200超市禮券；每逢星期五，於01網購全店購物滿$500， 可獲贈$50無門檻01網購優惠券👉按此搶購

鴻福堂：工展會限時優惠

工展會優惠2：$1阿一鮑魚福袋原價$502

工展會有極多超值優惠，買鮑魚超抵！阿一鮑魚「祿」福袋每日限量20個，原價$502，工展會只須$1！福袋包括：阿一鮑魚（如意禮盒360克）、鮑魚花膠海底椰燉竹絲雞湯（400克）、阿一御品鮑魚蝦子麵（300克）、阿一元貝鮑魚汁（150克）、阿一精選黑木耳（100克）及阿一精選花寸菇（200克）。

其他鮑魚優惠：

工展會優惠3：泰國金鳳香米$2/1公斤送環保袋

工展會買米亦有優惠，聚大金鳳泰國頂級香米福袋，原價$50，工展會只要$2，包括金鳳泰國頂級香米1公斤及環保袋1個；東香醉東北大米0.5公斤，原價$26，工展會只要$1。

香米優惠：

工展會優惠4：海味乾貨 20年陳皮$100/100克

工展會海味、湯料也是最受歡迎的產品之一，德興隆特選20年遠年陳皮100克，原價$398，工展會2.5折只要$100；光大美國花旗參片8兩庄，原價$830，工展會1.9折只要$158；潮味點紅燒金鈎翅180克，原價$88，工展會0.1折只要$1；恒德行魚唇肉100克，原價$88，工展會2.3折只須$20；珍品李家急凍澳洲禿参5支裝。原價$80，工展會2.5折只須$20。

其他海味乾貨優惠：

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工展會優惠5：百利達紅酒套装$7240減至$588/6支

除了食材海味，工展會買酒亦有優惠，1套6支百利達工展會紅酒套装（750毫升/支）原價$7,240，工展會優惠0.8折只要$588，每日限量30套；百利達2005喜拉茲紅酒（750毫升）原價$507，工展會優惠1折只要$49；百利達工展會紅白酒套裝 （1套6支）（750毫升/支）原價$4,045，工展會優惠1.2折只要$488。

資料來源：工展會、01網購、鴻福堂