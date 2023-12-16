廟街夜市｜入夜迫爆！牛雜檔8點已無貨賣　惟手信檔丁財兩不旺

廟街夜市「食聚廟街」今日（16日）踏入首個周末，約30檔熟食攤檔下午已開檔，踏入晚上時份，廟街夜市已迫得水洩不通，有檔主未到8時便已售罄收檔，大嘆人流暢旺超出預期，在最旺市時被迫收檔「唔係好抵。」另有售賣串燒的檔主亦表示做到無停手，「數唔切（錢）」。



惟生意只停留在「食街」，其在廟街的食店被夜市「搶客」、人流大減，建議政府加強對整個廟街的宣傳，包括乾貨等，才能真正帶旺整個廟街。



廟街的另一端主要售賣手信、電子用品等，多個檔口並無架起排檔，有開業的檔口亦只有少量客人問價，顯得相當冷清，人流與夜市形成很大對比。有不願具名、售賣本港手信的排檔檔主批評夜市既不旺丁亦不旺財，慨嘆不少排檔已無再開檔。



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在廟街街頭賣牛雜的梁小姐未到8時便已賣斷市收檔，她表示，「（今日）成績好理想，喺最旺嘅時候收檔，真係好唔抵，個個走嚟問，冇都冇辦法。」（羅國輝攝）

在街頭賣牛雜的梁小姐未到8時便已賣斷市收檔，她表示，「（今日）成績好理想，喺最旺嘅時候收檔，真係好唔抵，個個走嚟問，冇都冇辦法。」她續指，今日較昨日預多一半貨量，即約數十斤後仍不夠賣，預計明日要再翻倍。她相信是昨夜開鑼後，令宣傳效果加倍，今日人流更多，甚至下午已有不少客人光顧，「（廟街）以前打筋斗都得，而家迫到行都行唔郁。」

她續指，自己一直是飲食業的「打工仔」，今次是首次創業，故準備的貨量比較保守，亦難以確定日後的生意是否能維持，「啱啱開始咋喎，又禮拜六、日，（未來銷情）好難定」，希望可在免檔租的半年內賺多點錢。

串燒檔檔主：數唔切錢

串燒檔負責人蘇小姐指，本身亦有在鄰近的西貢街設食店，受商會邀請，便再在夜市開多一檔。她透露，檔口是家族生意，姑丈廿多年前由「走鬼檔」做到入舖，現在又重新擺檔，現時檔口主要賣咖哩炒魷魚和配以秘製沙爹醬的串燒。

蘇小姐表示，昨夜營業僅約三小時，故只能做數千元生意，今日情況較昨夜好，形容「數唔切（錢），因為（人流）係咁嚟、係咁嚟，都見到呢度好多人」，主要是內地遊客，希望食檔連舖，可以追回疫情期間的生意額。

她慨嘆，惟夜市人流只停留在「食街」，店舖生意並無受惠帶旺，甚至被「搶客」，「都係呢度旺，我哋尋晚過去都係靜咗」，認為當局的宣傳僅侷限於夜市，「佢剩係同大家講呢度有夜市，但就冇講其他舖有咩可以賣，因為個夜市剩係擺喺呢度。」

廟街夜市小食檔負責人蘇小姐指，本身亦有在鄰近的西貢街設食店，認為夜市搶走店舖的客人，建議當局增加宣傳。（羅國輝攝）

她又提到，昨晚夜市踏入11時便會立即熄燈，不少遊客嘩然：「嘩！咁樣即刻熄燈，咁叫乜嘢夜繽紛啊？」她認為夜市時間可以略推遲至深夜一兩時，延續夜市的活力。

賣小食檔主李先生表示，攤檔主要賣街頭小食，今日近5點才開檔，已「做到無停手」，未到晚上8時，不少小食已接近售罄，「糖水、胡椒豬肚湯都賣得好好、廿蚊12粒燒賣都係賣剩一包」，銷情較昨晚更好，明日要準備多一半貨應市。

他估計開檔三個多小時已做到六、七千元生意，有信心生意可破萬元，形容夜市「旺丁又旺財」，有信心日後的周末人群會持續絡繹不絕。

他又指，留意到光顧的客人主要是香港人，亦有少量遊客，更有外籍遊客希望落手做，「佢仲話想免費幫我整嘢，佢話我哋啲嘢好食」，認為只要夜市持續經營，廟街便有望「翻生」，但認為現時已不能與以往夜夜笙歌的廟街相提並論，故難以再加長開檔時間。

黃先生（右）指，應孫兒要求與家人，特地從屯門到廟街「掃街」，形容市況「都算旺，我幾十年前嚟行廟街都冇咁迫，而家仲迫過幾十年以前」，如同廿年前小販盛世的時代。（羅國輝攝）

港人黃先生指，應孫兒要求與家人，特地從屯門到廟街掃街，形容市況「都算旺，我幾十年前嚟行廟街都冇咁迫，而家仲迫過幾十年以前」，如同廿年前小販盛世的時代，更形容在廟市掃街的感覺就如在台灣士林夜市一樣。其孫則指，現場很擠迫，但認為很好玩，希望可以再來。

廟街另一端冷清

廟街的另一端主要售賣手信、電子用品等，多個檔口並無架起排檔，有開業的檔口亦只有少量客人問價，顯得相當冷清，人流與夜市形成很大對比。

有不願具名、售賣本港手信的排檔檔主看見記者採訪後亦「耍手擰頭」，直言夜市既不旺丁亦不旺財，慨嘆不少排檔已無再開檔。