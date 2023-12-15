廟街夜市｜開檔逾一小時魷魚鬚賣清光　檔主：近4年冇見過咁多人

廟街夜市正式開鑼，冷靜的廟街今晚（15日）變得水洩不通，踏入晚上9時許，不少檔主表示，開檔兩個多小時生意額已達標，更做到「冇停手」，附近店舖亦受惠於夜繽紛，生意額有所提升，直言「近4年冇見過咁多人」。但離夜市較後位置的排檔，就似乎未受惠，光顧的人較少，有檔主直言「旺丁唔旺財」。



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踏入7時30分，廟街夜市有大批市民入場品嚐美食，記者在現場觀察兩小時，發現夜市部份人來人往，人貼人程度猶如走行花市，檔主亦對生意感滿意。

人流比平常多三至四成

本身在夜市同一街道開食肆的吳先生表示，生意比平常多，亦有帶旺店舖生意，表示做到「冇停手」。

而另一檔檔主周小姐表示，夜市開幕1.5小時後，所賣的爆炒魷魚鬚已賣完，其他食物都很暢銷。她本身亦有在附近經營食肆，坦言廟街人流比平常多三至四成，「近4年冇見過咁多人」，而今日營業額都比平常多兩成，希望振興廟街經濟，以及希望可以幫助其他賣乾貨的店主。

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離夜市較遠排檔未見受惠

在附近居住的外國人Limbu大讚，夜市帶動人流，亦有街坊指今晚見到很多來自不同地方的遊客，而黃先生亦指為了帶動經濟，即使有嘈音或其他問題，少少犧牲也值得。

而在夜市附近的店舖都有受到正面影響，有開幕一年的酒吧，負責人Akash表示夜市成功帶動人流，今日營業額有所提升約2%至8%，期望未來半年可多兩成生意額，亦希望夜市可以長期繼續下去；而在近夜市的排檔店賣行李箱的店，楊先生亦表示人流多了很多，生意額多了約一至兩成，希望夜市可以帶動到廟街經濟。

不過，離夜市較遠的排檔，雖有一定人流，但生意似乎沒有幫助，記者視察見很多排檔都沒有人入內光顧，有不願透過姓名的店主指，今日人流多了，卻旺丁不旺財，生意額沒有增加。

有離夜市較遠的排檔檔主表示，夜市帶動人流，但對其生意額沒幫助。（余睿菁攝）