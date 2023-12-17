男子遊日返港後確診麻疹　衞生署急找12.8晚黃竹坑陌生踢波波友

衞生署衞生防護中心今日（17日）正調查一宗懷疑外地輸入麻疹個案，涉及一名過往健康良好的41歲男子。病人因發燒及出疹，於本月10日到仁安醫院急症門診中心求醫並入院治療，病人對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。



根據病人提供的資料，他於12月8日晚上7至8時曾在香港仔黃竹坑道168號黃竹坑體育館仿真草足球場與其他人士進行足球活動。由於病人並不知悉所有該足球活動參與人士的聯絡資料，中心將設立查詢熱線2125 2670，由明天（18日）開始運作，呼籲於上述時段曾到該地點參與足球活動的市民致電中心熱線，熱線逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時30分運作。



衛生防護中心正調查一宗懷疑外地輸入麻疹個案。（資料圖片）

已追蹤49人均沒有出現病徵

病人在本港沒有接觸受感染人士，潛伏期內到訪日本，故此列為懷疑屬外地輸入個案。中心已就個案在傳染期內曾到訪的其他地點進行接觸者追蹤，現已追蹤49人，至今均沒有出現病徵。中心已為接觸者提供合適健康和醫學監察建議。

病人在12月8日曾到黃竹坑體育館仿真草足球場與其他人士進行足球活動。（發展局圖片）

發病前4日後4日屬高傳染期 潛伏期最長21日

衞生署發言人表示，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前4日至出疹後4日內可把病傳染給別人。

麻疹的潛伏期為7日至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。如市民出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，如抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。(資料圖片)

接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。市民如計劃前往出現麻疹爆發或高發病率的地方，應先檢視其疫苗接種紀錄及過往醫療紀錄，任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應該於出發前至少兩星期就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。

除接種麻疹疫苗外，市民應採取以下措施預防感染麻疹：

-維持良好的個人及環境衞生；

-保持室內空氣流通；

-保持雙手清潔，並用正確的方法洗手；

-雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手；

-打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物；

-徹底清潔用過的玩具和家具；及

-病患者在出疹後的四日內不應上學，避免將疾病傳染給未有免疫力的人。

