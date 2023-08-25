曾訪印尼青年確診麻疹發燒　列輸入個案　上周日向私家醫生求診

衞生防護中心今（25日）公布，一宗由外地傳入的麻疹個案，病人涉及一名20歲男子，他自8月10日開始發燒、喉嚨痛、咳嗽及肌肉痛，並於8月13日出疹。他同日分別於8月13日及15日向私家醫生求診。



他在上周二（15日）在向私家醫生求診後再到北大嶼山醫院急症室求醫，其後轉往瑪嘉烈醫院接受治療。病人情況穩定，已於昨日（24日）出院。



病人報稱曾接種麻疹疫苗。根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾到訪印尼，但沒有接觸麻疹病人，一名曾與病人共同外遊的家居接觸者昨日開始出現發燒和咳嗽，而其他家居接觸者至今沒有出現病徵。他們正接受醫學監察。



衞生署提醒，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。（資料圖片）

病人報稱曾接種麻疹疫苗

衞生防護中心指，正調查一宗由外地傳入的麻疹個案，病人涉及一名20歲男子，他自8月10日開始發燒、喉嚨痛、咳嗽及肌肉痛，並於8月13日出疹。他同日分別於8月13日及15日向私家醫生求診。他在上周二（15日）在向私家醫生求診後再到北大嶼山醫院急症室求醫，其後轉往瑪嘉烈醫院接受治療。病人情況穩定，已於昨日（24日）出院。

病人的血液樣本經檢測後對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應，即確診麻疹。病人報稱曾接種麻疹疫苗。根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾到訪印尼，但沒有接觸麻疹病人，一名曾與病人共同外遊的家居接觸者昨日開始出現發燒和咳嗽，而其他家居接觸者至今沒有出現病徵。他們正接受醫學監察。

瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

麻疹傳染性極高 發病前後四日可傳染他人

衞生防護中心接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。衞生署發言人提醒，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人。

衞生署發言人又指，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。市民如計劃前往出現麻疹爆發或高發病率的地方，應先檢視其疫苗接種紀錄及過往醫療紀錄，而非本港出生的市民應特別留意，因其可能未曾在童年接種麻疹疫苗。任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應該於出發前至少兩星期就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。