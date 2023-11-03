病人打HPV疫苗被誤打麻疹疫苗　西醫葉文偉專業失當　遭發警告信

西醫葉文偉涉嫌於2020年因與診所助理溝通有誤，致罔顧病人接種人類乳頭瘤病毒疫苗、子宮頸癌疫苗（HPV）意願，錯誤為她注射麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹 (MMR) 混合疫苗，今日（3日）接受醫委紀律聆訊。葉文偉未有親身到場出席聆訊，經律師認罪及表示歉意後，被裁定專業失當罪成，醫委會向他發出警告信。



診所助理誤發MMR疫苗同意書

案情指，女病人2020年7月7日前往葉文偉位於天水圍診所，預約兩日後接種HPV疫苗。病人打針當日在掛號後，當值診所助理錯誤向其派發MMR疫苗的問卷及接種同意書，病人簽署同意。

葉文偉向病人打針時，沒有向病人再次確認所接受的疫苗名稱、副作用及護理提示，而直接注射首劑MMR疫苗。病人其後離開診所。

病人針後查詢為何不用收費始揭發事故

病人不久折返詢問為何不需要支付費用，診所助理表示根據政府資助計劃，接種MMR疫苗為免費，病人才得知並未接種HPV疫苗而被注射MMR疫苗。

診所職員其後向葉文偉指，病人希望接種HPV疫苗，而不是MMR疫苗。他則經由職員通知病人，可在一個月內接種首劑HPV疫苗。病人其後向醫委會提出投訴。

醫委會研訊小組認為案情嚴重，指被告有責任與患者再次確認疫苗，及提醒疫苗潛在的風險及副作用。（資料圖片）

被告今日經律師向醫委會認罪

醫委會今日召開聆訊，葉文偉透過律師認罪。他在報告中承認有責任監督診所職員，確保病人已充分了解即將接受的疫苗，又解釋當時與職員溝通中斷才發生事故。

葉文偉對事故深表歉意，稱已採取補救措施，包括為護士及助理提供定期培訓、實施方案確保注射的疫苗正確等，又承諾不會重犯。

醫委會︰被告有悔意、重犯風險低

醫委會研訊小組認為案情嚴重，指葉文偉有責任與患者再次確認疫苗，及提醒疫苗潛在的風險及副作用。但小組對其補救措施感到滿意，認為被告有悔意，再次犯罪的風險很低。小組指葉文偉坦率認罪，調查過程充分配合，惟事故低於香港註冊醫生的預期標準，故裁定葉文偉專業失當罪成，向其發出警告信，並將刊憲。

同一醫務中心去年1月涉為36名市民接種過期復必泰疫苗

根據案情，今次錯誤接種疫苗事件發生於新都綜合醫務中心（天水圍），資料顯示，衞生署於去年1月12日、即本案事件發生約一年半後曾公布，正跟進及調查新都綜合醫務中心（天水圍）為36名市民接種超出建議使用日期的復必泰疫苗事件。