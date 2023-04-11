印度抵港婦確診麻疹　列輸入個案　上周三荃灣港安醫院求醫

衞生防護中心今（11日）公布，一宗由外地傳入的麻疹個案，病人涉及一名36歲女童，她自3月31日開始發燒，並於4月5日出疹，當日去到香港港安醫院—荃灣求診並入院接受治療。病人情況穩定，已於4月9日出院。



病人報稱曾接種麻疹疫苗。根據病人提供的資料，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。



衞生署提醒，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。（資料圖片）

病人報稱已打麻疹疫苗 潛伏期無接觸麻疹患者

衞生防護中心指，正調查一宗由外地傳入的麻疹個案，病人為一名於3月21日從印度抵港的36歲女子。病人過往健康良好，抵港後的10日開始發燒，並於4月5日（上周三）出疹。她出疹當日到香港港安醫院——荃灣求診並入院接受治療。病人情況穩定，已於4月9日出院。

病人的血液及呼吸道樣本證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，即確診麻疹。病人報稱曾接種麻疹疫苗。根據病人提供的資料，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

確診女子於4月5日到香港港安醫院—荃灣求診並入院接受治療。病人情況穩定，已於4月9日出院。（資料圖片）

出疹前後四日具傳染性

衞生防護中心接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。衞生署發言人提醒，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人。

衞生署發言人又指，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。市民如計劃前往出現麻疹爆發或高發病率的地方，應先檢視其疫苗接種紀錄及過往醫療紀錄，而非本港出生的市民應特別留意，因其可能未曾在童年接種麻疹疫苗。任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應該於出發前至少兩星期就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。