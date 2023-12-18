北都新鐵路未必交港鐵全包式興建　運輸局：不排除政府建他人營運

政府早前公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，包括北環綫東延綫、新界東北綫等多條擬建鐵路路線均在北部都會區。立法會北部都會區發展事宜小組委員會今（18日）開會討論藍圖，有議員質問是否只批予港鐵「全包式」興建，運輸及物流局副局長廖振新稱會考慮多個選項，不排除由政府主力興建及監督再交予某公司營運；北部都會區鐵路專員魏漢華則補充若不交港鐵做或有轉乘問題，故會慎重考慮。



另外，北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒會上透露，會興建更多一地兩檢口岸，及設更多便利創新的過關模式，尤其是經常往返新田科技城及河套區的科研人員。



▼12月12日 政府公布《香港主要運輸基建發展藍圖》▼



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立法會北部都會區發展事宜小組委員會今開會討論《香港主要運輸基建發展藍圖》，立法會議員張欣宇憂多條鐵路公路發展，政府或無足夠容量及流量同時進行多項工程，當中涉及大量審批流程等，落成時間極長遠，「冇10幾年都唔係香港速度」，並質問鐵路項目是否只會交由港鐵「全包式」去做，更建議改革審批制度，加快流程。

運輸及物流局副局長廖振新回應時指，新項目需增加人手時，會按機制去申請，倘涉加首長級人員，則會交立法會審批。他又說，推行該些新項目會考慮多個選項，例如由政府主導興建及監督，再交由某公司營運，「唔排除呢個可能性。」

北部都會區鐵路專員魏漢華則補充，興建營運鐵路時，要考慮營運順暢及市民出行方便，由於新項目不少涉及現有鐵路項目的延伸，不交予港鐵做可能有轉乘問題，故尚要慎重考慮。

運輸及物流局副局長廖振新。（資料圖片/黃浩謙攝）

藍圖中港深西部鐵路及北環綫支綫等均屬跨境鐵路，北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒則表示，為便利市民過關，北部都會區會在硬件上興建更多一地兩檢口岸，例如新皇崗口岸，香圍園口岸亦是類一地兩檢的安排。他指也會落實更便利、創新過關模式，包括查閱後一次放行，又特別提到會設更多便利安排，予經常來往新田科技城及河套區的科研人員。

多名議員關注新界北部經常水浸問題，尤其深圳排洪時，水浸更嚴重。丘卓恒指興建新市鎮的土地平整水平會上升，排水系統必然做到最高水平，更已考慮近日極端惡劣天氣情況，按最新渠務標準興建，籲市民有信心：「新發展區嘅排水排洪係面對極端天氣能力一定更高！」

此外，工程界立法會議員盧偉國在會上多次批評政府工程進度緩慢，斥「藍圖若不落實永遠只係夢想」，斥政府2014年定下的鐵路發展方案，不少應要在這幾年相繼落成，「對（項目）遲滯好慨嘆，係舊債未還又添新債，睇到落成時間表好擔心，工程界一時餓死、一時做死！」