黎智英案｜「肥佬黎」還柙3年變瘦佬　出庭豎姆指向公眾席飛吻

涉嫌違反《港區國安法》的壹傳媒創辦人黎智英，自2020年12月被還柙至今已超過年，他被控勾結外國勢力罪名的案件，終在西九龍法院(暫代高等法院)開審。一向有「肥佬黎」之稱的黎，今(18日)甫出庭時，明顯較以往消瘦，但精神不錯，不時望向公眾席。至下午審訊時，他更在開庭前豎起拇指，又向公眾席的親友送上飛吻。此外，黎之前欲聘英御狀Tim Owen不果，他改聘了一名在港有執業資格，來自新西蘭的御用大律師代表。



黎智英已被關押逾3年，他今天出庭時精神不錯，但較以前明顯消瘦了不少。

公眾席人士欲向黎揮手被勸阻

身穿灰色西裝外套及藍色襯衫的黎智英，在開庭前不久，由4名懲教人員看守下進入法庭，他進庭後向公眾席點頭，公眾席亦有多人向他揮手，但遭法庭職員勸阻。

庭上戴上耳機聆聽陳詞

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻表示，希望可以把辯方的書面陳詞交予黎，但補充黎可理解英文的聆訊，只是有時較難聽清楚。法官李素蘭便指，若黎未能聽清楚內容，應告知法庭。在審訊時，黎智英戴上翻譯耳機，時而戴上眼鏡並觀看陳詞，時而交叉雙手放在胸前。

黎智英的家人及關注事件的人士到庭。

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女兒遠望報以微笑

案件於下午繼審時，黎亦是開庭前不久才被帶進法庭，期間他面露笑容，向親友豎起拇指，更送出飛吻，黎智英的女兒在旁聽席上亦向他報以微笑。

來自新西蘭的大律師Marc Corlett，成了黎智英的律師團成員。(Bernacchi Chambers 網頁圖片)

未能聘請Tim Owen黎改聘新西蘭大狀

此外，黎智英原本有意聘用英國御用大律師Tim Owen，其後引致人大釋法，他最終亦未能聘用Tim Owen。他今改聘一名在港有執業資格的新西蘭大律師Marc Corlett，Corlett於2016年在新西蘭取得御用大律師資格，2020年正式獲准在香港執業，他亦成了黎的律師團隊成員之一。

警方今早加強西九龍法院外的保安。(詳看下圖)