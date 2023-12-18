蜜雪冰城｜入夜人龍排到出彌敦道　中六生排1小時　為買$9凍檸水

蜜雪冰城攻港｜以低價作為招徠、有「奶茶界拼多多」之稱的內地連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」，首間香港店今日（18日）在旺角銀行中心廣埸開業，下午排隊人數達60人，入夜後人龍更排到出彌敦道。有中六生排了1小時，為的就是一杯9元的凍檸水。被問及蜜雪冰城在港開店，會否降低北上意慾，他們就指始終內地選擇較多，未來仍會北上消費。



蜜雪冰城首間香港店今日在旺角銀行中心廣埸開業，隨著打工仔收工時間到，傍晚6時許排隊的人龍稍稍增加，據觀察人龍一度排到出彌敦道。

就讀中六的梁同學和付同學表示，蜜雪冰城的飲品價格相宜、性價比高。兩人雖然排了接近一小時才買到，當中包括9元的凍檸水，但他們說還算值得。兩人均有北上習慣，但他們指即使香港出現這類平價飲品店，但仍無阻自己北上，始終內地價格更平、選擇更多。

梁同學（左）與付同學（右）均稱，排了接近一小時才買到手，還算值得。（郭梓謙攝）

點擊圖片看，蜜雪冰城下午排隊情況：



蜜雪冰城旺角店開張，未放工已吸引40人排隊。（郭梓謙攝）

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港人抱嘗鮮心態試蜜雪冰城

輪候半小時的陳先生表示，自己見到多人排隊才跟著排隊。他稱雖然早已認識蜜雪冰城，但今次仍是首度光顧，抱著嘗鮮的心態一試。

被問到會否再光顧時，他稱：若然做得好飲，絕對會再光顧；更笑指質素夠高的話「梗係頂爛市啦！」

不過大排長龍的同時，亦不乏有途人表示，自己對此不感興趣，更有人稱：「（飲品）太平唔好買。」