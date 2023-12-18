支付系統TNG未能符合打擊洗錢等條例　金管局譴責兼罰款157.5萬

金融管理局今日（18日）宣布完成對支付工具TNG（Asia）Limited的調查及紀律處分程序，違反《支付系統及儲值支付工具條例》中未能符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的措施，處以譴責及1,575,000港元罰款。



金管局表示，是次紀律處分行動是根據的現場審查及進一步調查的結果而作出的。金管局發現：

在2019年2月至2020年7月中旬期間，TNG未有健全和適當的管控制度，以確保遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》中《打擊洗錢指引》關於交易監察的有關段落；

在2016年8月至2020年8月期間，TNG未有穩健的管治安排和有效的風險管理框架，以遵守《儲值支付工具持牌人監管指引》中《持牌人監管指引》的有關段落；以及

在2016年8月至2020年8月期間，TNG未有穩健的內部管控制度，促進有效及具效率的運作，及防範或及早偵測到異常情況，以遵守《持牌人監管指引》的有關段落。

局方表示，金融管理專員作出懲處決定前，已考慮所有有關情況及因素，包括調查結果的嚴重性、要向TNG及業界傳遞明確的阻嚇訊息、TNG在得悉金管局所指出的缺失後已採取補救措施及NG過往並無遭受紀律處分的紀錄。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，對儲值支付工具持牌人而言，穩健的管治安排和內部管控制度，以及管理層和員工強烈的合規意識，是有效風險管理框架中非常重要的支柱。