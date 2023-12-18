蜜雪冰城｜香港平均貴內地一倍　一河之隔三拼霸霸奶茶貴約$10

內地低價連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」攻港，首間分店今日（18日）在旺角開業，吸引大批市民排隊，人龍高峰有約60人。《香港01》上月往深圳視察蜜雪冰城飲品價格，對比一河之隔的香港首店價格，換算成港幣計算，香港所有飲品都較內地同類產品貴83%至144%，即價錢平均貴內地約一倍。



其中「三拼霸霸奶茶」內地售人民幣8元，香港卻售港幣19元，計算匯率後，仍有逾10港元的差距；其餘珍珠奶茶、楊枝甘露、椰果奶茶、芋圓奶茶、咖啡椰椰及芋圓葡萄，其售價差距亦有逾8元以上。主打的冰鮮檸檬水售港幣9元，比內地高一倍；淨金額差距最小為新鮮冰淇淋，內地售人民幣2元，香港也只售港幣5元，計及匯率只有2.19元差距，但比率達129%。



香港產品價格貴內地83%至144%不等

蜜雪冰城攻港首日，其價格較低，最貴的飲品只售20元，旋即引起大批港人追捧。《香港01》記者上月曾往深圳視察內地蜜雪冰城情況，比對租金及薪金更貴的香港店售價，同類產品價格有多大不同？

中港蜜雪冰城的餐牌大同小異，大部份產品一樣，但部份飲品內地有中杯及大杯之分，香港則未有區分。宏觀所有同類飲品，計及人民幣匯率後，香港價格貴內地83%至144%不等，大部份均貴逾90%，即接近貴一倍。

多款飲品中，一般售價越貴，差距越大，其中「三拼霸霸奶茶」差距最大，內地售人民幣8元，香港卻售港幣19元，計算匯率後，仍有逾10港元的差距，貴大約117%。

「最貴」楊枝甘露$20／杯 貴內地$9

兩地「楊枝甘露」售價差距亦逾9元，香港售價為20元一杯，內地則售人民幣10元，計及匯率相差逾9元，約83%；咖啡椰椰及芋圓葡萄差距也有8.25元，貴約94%。

至於港人常飲的珍珠奶茶、椰果奶茶及雙拼奶茶，香港店統一售16港元，內地店則有中杯及大杯之分，售價為人民幣6至8元一杯，計算匯率後約有7.25元至9.44元的差距，相差約83%至144%。