冬至｜盆菜店生意暴跌一半　認內地平靚正　港店「同等死無分別」

冬至｜星期五（22日）就是冬至，本來是飲食業的高峰期，但受北上熱潮影響，有售賣盆菜的網店表示，今年銷情按年暴跌一半，為歷年最差，即使推出加購優惠及免運費亦未能吸引港客。另有盆菜專門店承認，內地飲食業無論在選擇及價錢上均比香港優勝，香港飲食業難競爭。



港店推優惠未能留住顧客

本地盆菜網店Uncle Mic Production負責人簡小姐表示，公司經營了4年在網店售賣盆菜生意。她指今年銷情可謂最差，暫時只有30至40盆訂單，較去年少一半。

她指，未有料及港人北上熱潮對生意影響如此巨大。她坦言內地食物「平靚正」，相反香港物價較高，港人北上消費亦無可厚非。雖然公司已推出加購優惠，以及免運費等優惠，但未能成功留住顧客，「小商戶同等死無分別。」

本地盆菜網店Uncle Mic Production負責人簡小姐表示，公司經營了4年在網店售賣盆菜生意。她指今年銷情可謂最差，暫時只有30至40盆訂單，較去年少一半。（網站截圖）

盆菜公司：香港食嘢貴，租又貴、材料又貴

四季盆菜負責人陳先生指，受市民北上消費影響，估計今年盆菜銷情比去年下跌1成，只有約300至400盆，比去年下跌1成。

他指，內地飲食在選擇以及價錢上較有優勢，「香港食嘢貴，租又貴、材料又貴、人工又貴。」他指，公司原本主打傳統圍村盆菜，但觀察到市民喜歡高質素盆菜，因此今年推出金蠔花膠鮑魚盆菜，又透露該新款盆菜暫時佔銷售量1成。

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他表示，本身已預料到會受北上熱潮影響，銷情會比去年下跌，但今年銷情已回復至疫前水平，因此未有感到失望。