冬至盆菜2023｜精選做冬六大矜貴盆菜 全家做節享最低優惠至58折

冬至盆菜2023｜來到12月，除聖誕佳節外另一重要日子自然要數冬至！這頓象徵團圓的晚飯，親朋戚友齊聚一堂，首選自然是色香味美又豐富的盆菜。今年不少酒店、酒樓都推出矜貴盆菜，食材中不乏花膠、10頭鮑魚，更有少見的日本A5和牛，滿足年長一輩的同時，也迎合年輕人口味，無論是幾代同堂或三五好友都適合不過。01親子為大家精選以下六款酒店及中式餐廳的做冬盆菜！



一、8度海逸酒店｜自家製喜慶盆菜 (4位-8位用)｜鮑魚、金華火腿秘製醬汁 | 酒店自取 | 低至83折

8 度海逸酒店廚師團隊今年再推出自家製傳統盆菜，與大家共享真摯滋味。酒店中菜部主廚楊保國師傅特別花時間研究當中的用料及烹調方式。用料方面，楊師傅選用了原隻鮑魚、花膠、瑤柱、沙井蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、燒腩仔、鵝掌及時菜等上乘食材，再加上盆菜中的基本食材，一共有多達 16 款材料。值得一提是盆菜的精髓 ─ 醬汁。這款秘製醬汁由鮑魚、 金華火腿等矜貴食材輔以老雞、腩排、雞腳等熬製八小時而成。醬汁採用獨立包裝，客人如有需要，可按口味酌量加水。

8度海逸酒店自家製喜慶盆菜 優惠訂購連結

自家製喜慶盆菜 - 4位用 $975 (原價$1,088)

自家製喜慶盆菜 - 6位用$1,221 (原價$1,488)

自家製喜慶盆菜 - 8位用$1,631 (原價$1,988)

換領地址：香港九龍土瓜灣九龍城道 199 號地下大堂 8 度餐廳

取貨注意：最少 3日前預訂致電 2126 1960 預約

取貨時間：10am-10pm

二、黑木亭居酒屋日式盆菜 (2位-6位用)｜A5宮崎和牛壽喜/日本波士頓龍蝦盆菜｜餐廳自取 | 低至58折

A5宮崎和牛壽喜盆菜 二人前 | 01空間特別優惠價$599 (原價$897) 訂購連結

A5宮崎和牛; 80g磯煮鮑魚 2隻; 日本帆立貝 2隻; 深海虎蝦 2隻;鮮廣島蠔 2隻; 如意福袋 2隻; 吉祥冬菇; 幸運竹輪; 滋味大根; 小童魚蛋; 濃汁豚角煮; 回味玉子; 有機王菜; 超淋豬軟骨; 養身蒟蒻; 自家制壽喜湯 1包。

A5宮崎和牛壽喜盆菜 六人前 | 01空間特別優惠價$1,288 (原價$2,212)訂購連結

A5宮崎和牛; 160g磯煮鮑魚 6隻; 日本帆立貝 6隻;深海虎蝦 6隻;鮮廣島蠔 6隻;如意福袋 6隻;吉祥冬菇;幸運竹輪;滋味大根;小童魚蛋;濃汁豚角煮;回味玉子;有機王菜;超淋豬軟骨;養身蒟蒻;自家制壽喜湯 1包。

日本波士頓龍蝦盆菜 二人前 | 01空間特別優惠價$658 (原價$969)訂購連結

波士頓龍蝦(約12-14兩) 1隻;磯煮鮑魚 2隻;日本帆立貝 2隻;深海虎蝦 2隻;鮮廣島蠔 2隻;如意福袋 2隻;吉祥冬菇;幸運竹輪;滋味大根;小童魚蛋;濃汁豚角煮;回味玉子;有機王菜;超淋豬軟骨;養身蒟蒻;牛奶芝士湯 1包。

日本波士頓龍蝦盆菜 六人前 | 01空間特別優惠價$1,299 (原價$2,212)訂購連結

波士頓龍蝦(約12-14兩) 1隻;磯煮鮑魚 6隻;日本帆立貝 6隻;深海虎蝦 6隻;鮮廣島蠔 6隻;如意福袋 6隻;吉祥冬菇;幸運竹輪;滋味大根;小童魚蛋;濃汁豚角煮;回味玉子;有機王菜;超淋豬軟骨;養身蒟蒻;牛奶芝士湯 1包。

六人前外賣串燒套餐 | 01空間特別優惠價$899 (原價$949)訂購連結

套餐附送：用完即棄燒烤爐2個 (並配有小火熗及醬汁掃一個)；燒烤醬汁一套 (日式燒汁,麻辣醬,明太子沙律醬,鹽及黑椒)。

套餐內容包括：2份沙律, 漬物六點, 1份小食, 20串串燒, 6個飯團, 6杯飲品。

9格刺身壽司盒 | 01空間特別優惠價$178 ($188)訂購連結

**只限已選盆菜/串燒套餐加購**

三文魚刺身二切，油甘魚刺身二切，八爪魚刺身二切，拖羅蓉小卷x2，海膽小卷x2，甜蝦花之戀x2，紫菜海膽球x2，帶子波波壽司x2，京蔥章紅卷x2。

換領地址：黑木亭居酒屋 - 尖沙咀金馬倫道58-60號國鈀大廈地下至1樓

換領預約：電話查詢: 2329-6669 (2日前預訂)、WhatsApp: 6806-5382 (2日前預訂)

取貨時間：營業時間星期一至日: 12:00 - 23:00

三、神燈海鮮酒家 | 神燈海味盤菜 (6位-12位用)｜鮑汁花膠、紅燒海參 | 外賣直送 | 低至77折

適逢中秋，神燈海鮮酒家為大家準備了神燈海味盤菜、至尊釀鯪魚盤菜。包含18款材料，有10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參等高貴食材。現在訂購更包運費直送，與親朋好友共渡佳節必備。

1. 神燈海味盤菜 優惠訂購連結

6人份量 優惠價$1,288 包運費 (原價$1,588)

12人份量 優惠價$2,288 包運費 (原價$2,988)

共18品：10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔豉、蠔汁扣鵝掌、蠔油炆花菇、自家製炸蝦丸、豬脷、豬皮、魷魚、香炸芋頭、蠔皇炆枝竹、清甜蓮藕、上湯蘿蔔、貴妃雞、紅炆腩肉、紅燒元蹄。

2. 至尊釀鯪魚盤菜 優惠訂購連結

6人份量 優惠價$1,288 包運費 (原價$1,588)

12人份量 優惠價$2,288 包運費 (原價$2,988)

共18品：酸鯪魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔汁扣鵝掌、蠔油炆花菇、豬皮、魷魚、紅燒元蹄、自家製炸蝦丸、紅炆腩肉、發菜、貴妃雞、鹵水鴨、上湯蘿蔔、蠔皇炆枝竹、清甜蓮藕、香炸芊頭。

寄送資訊：

以上優惠價已包運費（只限港島、九龍、新界、東涌），村屋只作村外交收，沒有電梯樓宇需在地面交收。

請留意寄送時間，並於訂購時提供收件人姓名、收件人電話及完整寄送地址。（此商品只接收香港地址寄送）

四、六國酒店 | 粵軒中菜廳星級盆菜 4位用｜原隻鮑魚、遼參、沙井蠔 | 外賣自取

星級盆菜 4位用｜六國酒店粵軒中菜廳

【粵軒聚寶盆菜 $1,600】(四位用) 訂購連結

海中蝦、沙井蠔、貴妃雞、瑤柱甫、大鵝掌、釀鯪魚、炆豬手、燒腩肉、吊片、大花菇、蘿蔔、豬皮、津菜。

【名廚御級精選盆菜 $2,180】(四位用) 訂購連結

原隻鮑魚、海參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫、豬蹄筋、大花菇、蘿蔔、津菜、豬皮、髮菜。

【名廚頂級精選盤菜 $2,680】(四位用) 訂購連結

原隻鮑魚、遼參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫、炆腩肉、豬蹄筋、大花菇、蘿蔔、津菜、豬皮、髮菜。

取貨地址：六國酒店 - 粵軒中菜廳，香港灣仔告士打道七十二號六國酒店一樓。

推廣期：即日起至2024年2月29日，需三天前預訂。

五、九龍酒店龍逸軒 | 鮑羅萬有喜慶盆菜 (2位 - 12位用)｜日本精選元貝、花膠、虎蝦 | 9折優惠

龍逸軒以多種上等食材熬製的盆菜，包括精選原隻八頭鮑魚、花膠、日本精選元貝、虎蝦、鵝掌、自家制燒腩肉、豉油雞、蠔豉、花菇及日本蘿蔔等十多種食材炮製。有別於其他盆菜，龍逸軒鮑羅萬有喜慶盆菜的秘製醬汁味道香濃，油而不膩，中菜首席總廚楊建葉師傅嚴選多種矜貴食材，以鮑魚、金華火腿、老雞、赤肉等熬製8小時而成。

龍逸軒鮑羅萬有喜慶盆菜 優惠訂購連結

2位用 - 龍逸軒鮑羅萬有喜慶盆菜 優惠價$710 (原價$738)

4位用 - 龍逸軒鮑羅萬有喜慶盆菜 優惠價$1,340 (原價$1,438)

6位用 -龍逸軒鮑羅萬有喜慶盆菜 優惠價$1,880 (原價$2,088)

12位用 - 龍逸軒鮑羅萬有喜慶盆菜 優惠價$3,590 (原價$3,988)

訂購期限：即日至2023年12月31日

換領日期：即日至2023年12月31日，所有逾期之換領將不被接納。

換領地點：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓龍逸軒。

換領時間：每日上午11時至晚上9時。

六、香港旺角希爾頓花園酒店 鷹巢｜上湯龍蝦伊麵拼金牌叉燒皇．鷹巢鮑魚花膠盆菜(4位 - 6位用)・即燒化皮乳豬・富貴金豬 (釀牛肝菌糯米飯)｜酒店自取 或 送遞服務 | 低至74折

「鷹巢」由經驗豐富的名廚團隊主理，不但重現昔日名菜，更着眼於為客人提供高水平的食物，選料上乘，醬汁全部自行配製，味道自成一家，務求令客人真正享受到美食帶來的滿足感。

1. 鷹巢鮑魚花膠盆菜 | 4位優惠價$1,388（原價 $1,888）/ 6位用優惠價$ 1,888（原價 $2,368）優惠訂購連結

集合多款矜貴食材及本地地道美食包括原隻蠔皇九頭鮑魚(4隻/6隻)、滋補原條花膠(4隻/6隻)、原隻大虎蝦(4隻/6隻)、原粒瑤柱甫(4隻/6隻)、鮑汁扣鵝掌(4隻/6隻)、上等鮮味金蠔(4隻/6隻)、明爐燒鴨、玫瑰豉油雞、發財髮菜、厚花菇(4隻/6隻)等，為團聚必備之選。

2. 即燒化皮乳豬 | 優惠價$1,216（原價$1,528）優惠訂購連結

即燒化皮乳豬 （須最少兩天前預訂）

3. 富貴金豬 | 優惠價$1,184（原價$1,480）優惠訂購連結

喜慶回門富貴金豬 (釀牛肝菌糯米飯) （須最少兩天前預訂）

4. 上湯龍蝦伊麵拼金牌叉燒皇 | 優惠價$564（原價$706）優惠訂購連結

上湯龍蝦伊麵拼金牌叉燒皇配秘製蜜餞豆，奉送是日糖水。 （須最少兩天前預訂）

換領方式：

1) 酒店自取 - 如自行取貨，請於取貨二天前致電2201-3661預約領取。

2) 免費送遞服務 - 須於收貨最少二天前預訂。

送貨日期：即日至2023年12月31日期間，每天中午12時至晚上9時。訂購後須致電酒店 2201-3661確認送遞資料。購買滿$800尊享免費送遞至九龍區 (必須經酒店確認才有效)，免費送遞服務並不包括香港偏遠地區及離島 (請聯絡酒店安排)。