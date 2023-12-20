短訊發送人登記制12.28推出　獲認證電訊商短訊名稱前有「＃」號

通訊事務管理局辦公室宣布下周四（28日）起推出短訊發送人登記制，並率先於電訊業實施，協助市民識別短訊發送人的身分，提防電話及短訊詐騙。



根據登記制，「已獲認證的發送人」會使用以「＃」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊予本地流動服務用戶，假冒的「#」號短訊會遭通訊辦攔截。不過，因技術問題有4個月過渡期，無#號短訊也有機會是真的由已認證電訊商發出，相關制度會在明年4月28日後全面實施。



通訊辦指，會檢視成效續在其他行業推行，早前預計今年底推行的銀行業，因銀行公會、金管局反映技術問題需更長時間，故推遲至預計明年第一季推行。



通訊事務管理局辦公室宣布下周四（28日）起推出短訊發送人登記制。（資料圖片）

為打擊短訊詐騙，通訊事務管理局辦公室宣布會在12月28日起率先在電訊業實施「短訊發送人登記制」，23間獲認證的電訊商會用「#」號開頭的「已登記的短訊發送人的名稱」，發出短訊予本地流動服務用戶。

通訊辦指，登記制旨在讓市民識別已獲認證的短訊發送人，以打擊涉及冒充其他公司或機構身分發出短訊行騙。以首批將參與計劃的電訊服務業為例，只有根據登記制成為「已獲認證的發送人」的電訊服務供應商，才可使用以＃號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊。

▼首批23間參與登記制的電訊服務供應商名單▼



發言人續說，電訊網絡會攔截並非由「已獲認證的發送人」發出但發送人名稱含「＃」號的短訊。流動電訊服務用戶無須事先申請或安裝流動應用程式，又或在手機上做任何設定。登記制並不適用於可供接收者以發送人號碼直接回覆的短訊。

通訊辦提醒市民，在任何情況下，當收到陌生人發送的短訊時，都應提高警惕。絕不要向身分未經核實的短訊發送人披露任何個人、銀行戶口或信用卡資料、轉帳金錢或開啓短訊內的超連結，以免蒙受損失。如有任何懷疑，應立即向警方舉報。