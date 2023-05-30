民建聯親試電騙　引述警方稱無金錢損失難跟進、高危帳號難凍結

網上及電話騙案日漸猖狂，民建聯早前嘗試親身接觸不同類型的電騙，發現騙徒使用的「轉數快」戶口即使已被警方的「防騙視伏器」判定為高危，但仍能成功轉帳，民建聯引述警方解釋指，相關戶口曾被舉報，惟銀行凍結程序繁複，故該戶口仍處於生效狀況。



另外，民建聯指初次報警時，警方曾以「無金錢損失」為由，未有為報案人落口供。民建聯主席李慧琼指，相信警方在有限資源下要優先處理重點個案或涉及較大金額的騙案，故她再次呼籲大眾「唔好被甜頭吸引」。



大量受訪者每周收到多個疑似詐騙訊息

民建聯九龍城支部於4月22日至5月5日，以網上及街頭問卷方式訪問了667名市民有關電騙事宜，九龍城區議員潘國華表示，在問卷調查中，近七成受訪者表示每周收到3至5個或以上疑似詐騙訊息，有逾三分之一受訪者更稱每周收到5個或以上。

項目統籌陳仲翔早前更化身為「調查員」實測各式騙案，包括「接受任務」、「介紹工作」、「開設虛假投資A股戶口」等。陳仲翔表示，起初收到疑似詐騙訊息後，已立即到警署備案，惟警方以「無金錢損失」為由，指不能為他落口供，只可着他留下相關資料交由其他警方同事跟進。

其後，陳仲翔為親身了解不法之徒的行騙手法，便開展了他的「落搭」之旅。他指，當時騙徒提供了不同的「轉數快」戶口予他入數，惟他使用「防騙視伏器」應用程式判斷其轉數快電話號碼入數戶口為「高危有伏」，部份騙徒更會狡辯：「APP微略涉黃，易提示風控，屬於正常現象」。

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引述警方稱銀行凍結戶口程序繁複

陳仲翔引述警方所指，即使戶口曾被舉報疑涉騙案，但銀行不會立即停止或凍結該戶口，因為警方及銀行需要冗長的程序以判定屬實。因此該戶口即使完成報案程序，依然能繼續接收騙款。

李慧琼呼籲市民在目前騙徒「排山倒海」的攻勢下，需多留意身邊防騙資訊，提高警覺，而本港及國內亦可考慮加強與國際社會合作堵截打擊，以圍堵詐騙集團。另外，民建聯亦建議金管局有必要根據最新騙案形勢與時並進，不斷審視現時銀行開戶機制，包括銀行應簡化凍結有問題交易款項的程序，並更主動審查現有戶口，辨別涉嫌騙案的戶口以作跟進。