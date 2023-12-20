女警長涉偷警訊會所偷竊　指原審以蕭澤頤鄧炳強作喻不當　提上訴

女警長涉於2019年在大埔區少年警訊會所內，偷去兩支警察紀念品USB手指，及共值2400元的28張商務印書館書券，經審訊後被裁定三項偷竊罪成，遭判囚8個月。她就定罪和判刑上訴，今（20日）在高等法院處理。女警認為原審裁判官對她存在偏見，又以警務處長蕭澤頤與保安局局長鄧炳強作比不恰當，強調她沒有不誠實的意圖，判刑屬過重。法官押後宣判，女警准繼續保釋。



上訴人陳惠嫻，被控於 2019 年 12 月 21 日，在上水圍大埔區少年警訊會所的閱讀室和電腦室內，偷竊 2 支警察紀念品 USB；20 張 100 元商務印書館書券；8 張 50 元商務印書館書券，上述物品為女警長吳詠璇及男子羅逸俊的財產。庭上透露，女警現時停薪留職。

上訴人陳慧嫻(左)。(朱棨新攝)

原審官曾以蕭澤頤與鄧炳強作比喻

陳的代表律師陳詞指，原審裁判官對陳有預設立場和存偏見。陳案發前曾擔任大埔區少年警訊聯絡主任，接任的警長沒有告知她不可獨自進入其房間，原審裁判官在裁決時舉例反駁指，現任警務處長蕭澤頤，理應也沒有告訴前任處長鄧炳強，不可以坐在其辦公位置，或打開其抽屜。律師指該比喻和本案情況不同，指處長的房間屬其專用，接任警長的房間，卻非其專用。

指女警忘記有CCTV並無證據支持

此外，陳的立場是，她明知該處有閉路電視，怎會仍去偷竊，但原審裁判官卻認為陳當時是忘記有閉路電視。律師指，陳是資深警員，該閉路電視亦很明顯，原審裁判官指女警忘記的說法，屬匪夷所思，亦沒有證據支持，強調陳當時協助派發書券，因此沒有不誠實意圖。

原審裁判官原審時曾引例提提及兩名高官。(詳看下圖)

陳罪成失去月薪5萬元工作及長俸

判刑方面，陳罪成後失去月入5萬元的工作和多年長俸，判刑與案件嚴重性不成比例。原審裁判官形容陳的行為近乎爆竊，律師不同意此說法，指陳指當時有權限進入案發地點。

律政司的代表回應指，原審裁判官的裁決合理。就其警務處處長的比喻，亦認為該比喻恰當，雖然「講大咗少少」，但並不影響裁決，又指女警不但知法犯法，干犯三項控罪，更在警方處所犯案，認為判刑非明顯過重。

案件編號：HCMA391/2022