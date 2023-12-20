印傭稱被禁穿罩袍　指歧視求賠償　僱主稱僅要求勿在祖先位前祈禱

信奉伊斯蘭教的印傭疑在僱主家中穿罩袍（Jilbab）祈禱，遭八旬僱主子女投訴，指其行為會「嚇死」僱主，故禁止她穿罩袍及在工作日祈禱。印傭最後入職僅兩星期便遭解僱，她後來入稟區域法院指僱主及其子女違反《種族歧視條例》，索償逾25萬元。案件今（20日）在區域法院進行首次聆訊。僱主一家否認曾阻止印傭穿罩袍外出，又指僅不准她在家中祖先神位前祈禱，因認為對先人不敬。案件押後至6月19日進行案件管理會議。



原告為印尼女傭Dwi-Lestari，今未有到庭，由律師代表；3名答辯人依次為僱主梁彩，及其兒子何偉新和女兒何偉娥，今親自陳詞。

原告Dwi-Lestari聲稱受到歧視，在區域法院興訴。

原告指被解僱後未獲發工資及代通知金

入稟狀指，原告於2020年3月2日至16日受僱於當時83歲的梁彩。原告是一名虔誠的伊斯蘭教徒，外出時須穿著罩袍（jilbab），惟入職後不久就因此收到何偉娥的警告。此外，何偉新亦曾於3月16日向僱傭公司投訴，指原告會趁梁彩睡覺時進行伊斯蘭教規定的禮拜，而此舉或會「嚇死」醒來的梁彩。原告最終於同日被解僱，並未獲發任何工資或代通知金，何偉新僅向原告支付了100元。

辯方否認曾警告原告不得穿罩袍

法官高勁修引述答辯人的回應通知書指，答辯人否認曾警告原告不得穿罩袍，僅建議她以帽代替頭巾。何偉新則重申，原告從未穿罩袍外出，故亦沒有阻止其穿罩袍的說法。

只曾要求更改禮拜時間和地點

至於禮拜儀式，何偉新當時經閉路電視看到，原告在母親入睡後換上拜祭的服飾，在家中的祖先神位前禮拜。何因而擔心母親年紀大、「心血少」，晚上醒來看到會影響身體，亦認為原告在神位前禮拜不尊重先人，故要求她更改禮拜時間和地點。

案件編號：DCEO 10/ 2023