保險經紀姦中年女印傭　凌晨入房強姦約20秒　官斥自食其果囚7年

已婚保險經紀涉晨時分進入女印傭房間，並把她強姦，事後反指女傭曾同意500元與他性交，但事後向他索價5萬元，才誣告他強姦。經紀早前經審訊後被裁定強姦罪成。案件今（10日）在高等法院判刑，法官指本案是一宗令人傷感的案件，案中多人承受不幸的後果，包括被告的家人，本案亦顯示犯下一個錯誤，足以令人身敗名裂，被告自食其果。被判囚7年。



被告周家瑋，45歲，保險從業員，被裁定於2021年8月10日強姦當時40歲的印尼籍女傭X。被告原本亦被控一項企圖強姦罪，指他於同年7月28日企圖強姦女傭X，但經審訊後被裁定罪名不成立。

被告周家瑋經審訊被裁定強姦罪成。

被告突入房強姦事主約20秒

被告被裁定強姦罪成的案情指，X睡夢中覺右腳被摸，她睜開眼見被告坐在床邊，身上有酒氣。被告示意她勿發出聲音，又脫下X的褲子和內褲至膝頭位置，把下體貼近她的臉，想要X口交。X拒絕稱：「No! No! No!」，又擺動身體掙扎。被告繼而指插X的私處約5秒，然後強姦她約10至20秒。X不知被告有否使用安全套，亦不知他有否在其體內射精。

事主X與有商討後告知的被告妻

被告強姦X後，問X是否正值經期。X未有回應，之後用紙巾清潔私處時，發現有血和一些黏性物體。她同日早上透過語音訊息，向友人透露遭性侵事件。此外，X於翌日和被告妻子對話，並錄下二人的對話。錄音顯示，X稱被告想和她性交，她試圖阻止，她多番稱感到驚慌，指不能留在單位，被告妻子則問事件發生的時間和地點。X同日收拾物品，離開該單位，其後報警。

被告辯稱是性交易

被告自辯時稱，是X於2021年7月尾主動提出性交易。兩人討價還價時，互相撫摸。惟性交易未傾妥，被告妻子突然出現，原本撫摸X的被告立即停手。而X於同年8月時表示同意以500元性交，被告因此在凌晨時分到X的房間和她性交。性交後，被告離開並發現衣服上有X的經血。他返回X的房間支付500元時，向X表示：「You have period, I don’t like.」被告又指，X事後向他索取5萬元。被告拒絕後，X離開單位並報警。

企圖強姦罪名不成立

被告原本亦被指於前年7月尾企圖強姦X，X 當日睡夢中感到腳趾被舔，睜開眼發現被告。被告以生日為由向X索吻，X拒絕後被告強吻她，被告又說：「I want you.」，問X是否要錢，並指插X私處，又嘗試強姦她，但被告最後因身體未有反應而不果。陪審團裁定被告這項指控罪名不成立。

案件編號：HCCC35/2023