鄒幸彤想與專家討論　高院申保釋被拒　支聯會案料明年下半年開審

已解散的支聯會的前副主席鄒幸彤，因被控煽動顛覆國家政權罪而需還柙，她稱因會在其審訊中找來海外專家，為方便她與專家討論及提供指示，今（21日）到高等法院要求保釋。國安法指定法官陳慶偉聽取其陳詞後，因為鄒過往的言論，認為沒有足夠理由相信她不會再作出危害國家安全行為，並拒絕其申請。法官陳慶偉撤銷禁止傳媒報道申請保釋內容的限制，並透露預料審訊將於明年下半年展開。



被告鄒幸彤（38歲，大律師），與支聯會的前主席李卓人及前副主席何俊仁，同被控一項煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

支聯會已於2021年宣布解散，3名主要成員亦被控。(詳看下圖)

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鄒的律師指鄒的言論不屬危害國安

鄒幸彤的代表大律師陳詞時稱，支聯會運作30多年，期間沒有危害國家安全。同時中國亦日益強大，支聯會的行為，更可證香港落實一國兩制，改善中國形象。控方的證據涉及鄒參與支聯會和其言論等，亦不屬危害國安，她本身也不提倡港獨，反之她的立場溫和。支聯會的工作綱領亦包括「建設民主中國」，但陳官即指出，是次聆訊只是處理保釋，並非審訊。

鄒想保釋與海外專家討論

大律師透露，鄒在審訊中將傳召外海外專家，講及中國憲法和法律制度，望可獲保釋，讓她和專家討論。此外，聯合國任意拘留問題工作小組，亦有就鄒的情況發表意見書。陳官即指，若大律師想發表政治評論，應在法庭外發表。

明年2月將作案件管理聆訊

大律師續指，鄒自2021年被還押，若被判罪成，面對至少5年的刑期，同時法律程序漫長，繼續把鄒還押，恐令她還柙時間較刑期還要長。陳官透露，本案或於明年2月15日召開案件的管理聆訊，審訊可能排期在明年下半年展開，審訊地點很大機會是西九龍法院。

律政司指給予指示非保釋理由

律政司一方反對讓鄒保釋，又指她還押期間，親友和律師的探訪近500次，她欲和專家討論和給予指示，不構成保釋理由。

陳官基於鄒過往言論拒批保釋

陳官指鄒過住的行為和言論，認為沒有足夠理由相信她不會再作出危害國家安全行為，故拒絕其保釋申請。身形較以往消瘦的鄒幸彤遭帶離法庭時，向旁聽人士預祝聖誕快樂。

案件編號：HCCC155/2022