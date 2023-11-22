鄒幸彤籲參與六四集會脫罪　控方指刑事案不能挑戰警決定求翻案

前支聯會副主席鄒幸彤涉發文，呼籲市民參加被禁止的2021年六四集會。她原被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，她在高等法院提上訴後被裁定得直，獲撤銷控罪。律政司向終審法院提上訴。案件今（22日）在終院聆訊，律政司的代表強調，被告不可在刑事審訊中挑戰警方禁止集會決定的合法性，若提出該爭議，應透過司法覆核提出，才是處理合法性問題的適合地方。法官押後裁決。



鄒原審時罪成囚15個月

女被告鄒幸彤，原被控於2021年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。警方未有批准該次六四晚會，鄒被指於社交媒體及報刊發表煽惑他人參與六四活動的文章。鄒在裁判法院被判罪成，遭判囚15個月。

鄒幸彤在高院上訴時獲撤銷煽動集會罪名，律政司不服裁決，在終院提上訴。（資料圖片）

高院官指警未確立合法性撤鄒罪名

鄒被定罪後向高等法院提出上訴，法官張慧玲認為，鄒可以在刑事審訊中挑戰警方禁止集會決定的合法性，警方未能確立其合法性，因此呼籲他人到維園集會不屬犯法，故裁定鄒上訴得直。

爭議是否可在刑事審訊挑戰警方決定

聆訊就兩法律爭議作爭議，包括被告被控煽惑他人參與未經批准集結罪時，可否挑戰警方禁止集會的決定，該決定經公眾集會及遊行上訴委員會確認；若辯方可挑選該決定，法庭應以甚麽準則考慮。

有上訴委員會處理被禁集會或遊行決定

律政司代表陳詞稱，據立法原意，被告不容許在刑事審訊中，挑戰警方禁止集會決定的合法性。警方作相關決定時，會闡述理據。相關人士可上訴至公眾集會及遊行上訴委員會，上訴委員會不是行政機關一部份，其主席為退休司法人員，此情況可確保決定符合相稱性。

挑戰警方決定可提司法覆核

此外，禁止集會的決定可透過司法覆核挑戰，除了組織集會的人可申請覆核，任何有相關資格的人亦可提出，認為刑事審訊並非適合處理該議題，刑事審訊亦有其限制，包括未必有足夠資料，面對刑事檢告的被告可以提出司法覆核，刑事審訊或需押後等候覆核結果。

官質疑鄒被奪抗辯權利

法官李義指，是次上訴委員會於2021年5月維持禁止集會的決定，鄒當時不涉其中，質疑為何她數月後面對刑事審訊時，被剝奪其抗辯的權利，不可挑戰警方禁止集會的合法性。律政司只重複強調，鄒可透過司法覆核㧘理。

控方強調警當時決定合理

就高等法院張慧玲認為，控方未能確立禁止集會的合法性，律政司認為其裁定錯誤，並指新冠病毒具高度傳染性，參加集會的人數可達數萬人，即約1個百分比的香港人口聚集在維園數個足球場，期間會叫口號等。警方是作出合理評估後，才作出禁止集會的決定。

案件編號：FAMC 2/2023