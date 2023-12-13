鄒幸彤獲人權和法治獎　港府表達強烈不滿　敦促停止干預香港事務

被控「煽動顛覆國家罪」而遭羈押的支聯會前副主席鄒幸彤，獲法國和德國政府頒發「人權和法治獎」，港府今日（13日）對法國和德國外交部頒獎予鄒幸彤表示強烈不滿和堅決反對。



港府發言人指，鄒幸彤案件已交付高等法院原訟法庭等候審訊，案件仍在進行司法程序，但法國和德國外交部以「人權」和「法治」之名頒發獎項予鄒幸彤，是與尊重法治精神背道而馳。港府又強烈敦促外國尊重法治精神，恪守國際法和國際關係基本準則，立刻停止干預香港事務。



港府發言人稱，香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則，得到國際社會認同，而執法部門是根據證據、嚴格依照法律，對危害國家安全的人依法採取執法行動，律政司亦是基於所有可接納的證據和適用法律進行客觀分析後作出檢控決定，香港特區司法機關依法獨立行使審判權，而所有面對刑事指控的人都享有接受公平審訊的權利。

發言人指，香港居民一直依法享有受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他相關法律保障的權利和自由，《香港國安法》亦清楚訂明，香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的權利和自由。

發言人重申，香港特區會繼續堅定不移履行維護國家安全的責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由。