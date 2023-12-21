電動賽艇賽E1香港站明年11月舉行　全球首辦　楊潤雄︰彰顯港地位

電動賽艇賽E1｜政府近年積極吸引大型盛事落戶香港。旅發局今日（21日）公布，全球首個及唯一獲國際摩托艇聯合會認可的全電動賽艇錦標賽E1，將於2024年至2026年，連續三個賽季於本港舉辦總決賽。首季香港站將於明年11月舉辦，預計可吸引數以千計旅客來港欣賞賽事。文體旅局局長楊潤雄認為，賽事可彰顯香港國際知名盛事之都及旅遊城市的地位。



賽事由《財政預算案》預留的撥款資助

由文體旅局轄下的旅遊事務署及旅發局聯合支持的「E1香港大獎賽——UIM E1電動賽艇世界錦標賽香港站」，由2023至24年度《財政預算案》預留的撥款所資助，用於支持非常吸引旅客和極具旅遊宣傳效果的大型盛事在港舉辦。

旅發局表示，香港是唯一舉辦該賽事的東亞城市，約10支賽艇隊伍在完成歐洲及中東等6個分站的大獎賽後，將於明年11月9日至10日雲集香港，參與總決賽。當局預計可吸引數以千計旅客來港欣賞賽事。

文體旅局局長楊潤雄表示，對成為唯一的東亞城市舉辦該賽事感到自豪。他認為可彰顯香港國際知名盛事之都，以及最佳旅遊城市地位。

旅遊事務專員沈鳳君（左）、旅發局主席彭耀佳（右）、E1主席兼聯合創辦人Alejandro Agag（中）。（旅發局圖片）

旅發局︰把握機會向全球大力推廣

旅發局主席彭耀佳博表示，刺激的賽艇競賽向全球展示香港的活力，及引人入勝的天際線。他強調，將把握是次機會向全球大力推廣，吸引世界各地的旅客來港體驗該體育盛事。

E1主席兼聯合創辦人Alejandro Agag表示，香港是舉辦E1首三個賽季總決賽的最佳城市之選。他深信香港出色的配套設施以及聯通世界的優勢，將有助提升整體體驗，為推動E1成為世界級的體育盛事。

首季UIM E1電動賽艇世界錦標賽，將於明年在全球7個分站舉行賽事，包括為沙特阿拉伯吉達、意大利威尼斯、西班牙巴努斯港、瑞士日內瓦、摩納哥和荷蘭鹿特丹。