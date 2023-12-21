新冠｜新加坡恢復疫情通報　曾祈殷指值得參考　以分配醫療資源

新加坡新冠確診數字急增，當地政府決定恢復每日通報個案數字，敦促公眾在擁擠場所或與高危群體接觸時戴上口罩。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（21日）表示，做法值得參考，香港可以讓檢測陽性的市民自願申報，建議每隔一至兩周公布數字。



感染及傳染病科專科曾祈殷醫生

曾祈殷在商台《在晴朗的一天出發》表示，港府可以每隔一段時間，例如每一或兩周公佈數字，整個社會知道和警惕，對資源分配，例如公立醫院床位分配、隔離病房情況等都有幫助。 曾祈殷指，當局目前會進行新冠病毒污水檢測，指加上市民自願申報，可以有多一個方面的數據掌握新冠的感染情況。

曾祈殷表示，美國JN.1變種病毒株上升較快，但由於本港毋需呈報，感染個案主要在社區，當局並不能掌握確實感染數字。他認為，恢復通報確診數字可令整個社會知道和善惕，亦有助資源分配，如公立醫院床位、隔離病房等。

曾祈殷亦呼籲市民，特別是高危群組盡快接種補充疫苗，各款新冠疫苗，尤其是針對XBB的針，都能抵抗JN.1變異株。他指出，JN.1的基因排序同樣屬於Omicron變異株的分支，接種現有疫苗亦可預防感染、重症或死亡。