新冠｜世衞列JN.1需留意變異株　醫生料未必大爆發　籲無需太憂慮

新冠肺炎病毒株持續變異，世衞（WHO）周二（19日）公布，將新冠病毒變異株JN.1列為「需要留意的變異株」（variant of interest）。受病毒株影響，新加坡近日疫情亦再上升，衛生部宣布周二起恢復每日通報新增病例。



JN.1為BA.2.86分支，據衞生署公報的資料，現時個案中有5%為BA.2.86個案，未為港個案的主流。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，據其他國家的數據分析，JN.1的傳播速度慢，不能做到每星期個案培增，故相信其爆發規模有限，籲無需過分憂慮。



《香港01》正向衞生署查詢有否錄得JN.1個案。



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新加坡周二起恢復每日通報新增病例

世衞（WHO）周二（19日）公布，將新冠病毒變異株JN.1列為「需要留意的變異株」（variant of interest），但同時稱目前JN.1對公共健康屬低風險。JN.1為BA.2.86分支，其在S蛋白出現L455S的突變及三個非S蛋白突變。受病毒株影響，新加坡近日疫情亦再上升，衛生部宣布周二起恢復每日通報新增病例。

BA.2.86個案佔5%未成主流

至於本港疫情，據最新一期的新冠流感速遞指出，疫情仍然平穩，過去一周化驗所檢測到的新冠肺炎陽性的數目為87個，比前一周為120個低。另外，JN.1為BA.2.86分支，據衞生署公報的資料，現昤個案中有5%為BA.2.86個案，未為港個案的主流。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，據其他國家的數據分析，JN.1的傳播速度慢，故相信其爆發規模有限。（資料圖片）

梁子超：JN.1傳播速度慢 爆發規模有限

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，據其他國家的數據分析，JN.1的傳播速度慢，不能做到每星期個案培增，故相信其爆發規模有限。他以美國及新加坡為例，指兩地個案數字上周雖然有急速上升，但今周已出現「打橫行」甚至輕微下跌，故料本港即使爆發疫情，爆發規模亦有限。

他亦指相關病毒株早於9月已出現，但當時未有掀起大爆發，預料個案在近日急增是因為免疫衰減。他表示，由於群體目前還有大概85%的市民對新冠肺炎有一定免疫能力，即使面對新病毒株爆發，「都好快可以去到90%免疫屏障」，屆時病毒的有效繁殖率則會低於1，疫情亦會退卻。

他重申本港疫情仍然平穩，故市民籲無需過分憂慮，認為普通市民已有足夠抗體應對，即使染疫亦不會出現重症。至於高風險人士，他建議已距離上一針逾六個月，尤其有長期病患、長者等應盡快補針，而現時針對XBB的疫苗對JN.1及早前的EG.5病毒株都有很高的綜合抗體。