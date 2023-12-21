深圳聖誕優惠｜WeChat Pay HK夥60商場推優惠　派無印食堂100元券

疫後首個聖誕將至，部份港人或選擇北上消費。WeChat Pay HK公布一連串聖誕優惠，由即日起將聯同60間深圳商場推出港人獨家優惠，如10元電子現金券禮包，以及多間商戶優惠券，如深業上城「MUJI Diner」（無印良品食堂）的人民幣100元優惠券等；中洲灣C Future City亦將送出500張teamLab免費門票。此外，用戶只要綁定指定信用卡或銀行戶口賬戶，便可再額外領取即時扣減的優惠券。



WeChat Pay HK宣布一連串聖誕優惠。（WeChat Pay HK提供圖片）

獎賞一︰聯同60間商場推港人優惠

WeChat Pay HK由即日起至明年1月1日，聯同60間深圳商場推出港人專屬獎賞，涵蓋多國美食、人氣茶飲，美容護膚等。WeChat用戶只要掃瞄商戶內相關活動二維碼，進入頁面後便可領取10元電子現金券禮包，分別為滿20元減2元、滿30元減3元，以及滿50元減5元的現金券。

而用戶在跨境遊頁面，便可領取合作商場提供的商戶優惠券，只須向店員出示相關優惠券，或複製優惠碼跳轉至微信小程序兌換便可使用。WeChat Pay HK並提醒，其電子錢包具港幣付款功能，人民幣交易可自動轉為港幣結算，免手續費。

獎賞二︰中洲灣免費送出500張teamLab門票

中洲灣C Future City三樓的「teamLab共創！未來園」，由即日起至12月25日聖誕期間，將推出聖誕特輯，並於12月22日以快閃形式送出500張門票。用戶可在中洲灣的微信小程序，獲取門票二維碼，並在中洲灣客服中心憑二維碼，換取最多一張實體門票。先到先得，換完即止。

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獎賞三︰丘大叔檸檬茶優惠券及杯套

人氣茶飲「丘大叔檸檬茶」，由即日起至明年1月1日，將送出消費滿人民幣40元減5元的代金券，以及限定杯套，每位WeChat Pay HK用戶最多可領取三張。用戶只需透過跨境遊頁面，進入「丘大叔檸檬茶」領取優惠券，其後便可透過其微信小程序使用。

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奬賞四：聖誕限定信用卡及銀行帳戶消費獎賞

WeChat Pay HK並聯同多間銀行推出獎賞，用戶只要綁定指定信用卡或銀行戶口賬戶，在香港、澳門或內地的商戶交易，可獲得指定金額的電子現金券，享即時自動扣減，包括建行亞洲信用卡、AEON信用卡、南洋商業銀行賬戶、大新信用卡。