WeChat Pay推深圳商場優惠　派$10現金券　光顧火鍋滿¥100減¥50

中秋節及國慶節假期將至，料大批港人北上消費，WeChat Pay HK今日（22日）公布兩項優惠，由即日起至今年10月15日，聯乘超過30間深圳商場，推出港人專用的商戶優惠券，例如在茶品店購買指定飲品只需人民幣9.9元、在「凑凑火鍋．茶憩」吃滿人民幣100元可減50元等。除了商場優惠外，WeChat Pay HK並向用戶派發港幣10元內地專用的電子現金券。



▼港人北上消費▼



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近百間深圳商戶提供優惠券

WeChat Pay HK公布，即日起至今年10月15日，聯乘超過30間深圳商場，推出港人專屬奬賞。其中，有近百間商戶提供涵蓋餐飲、美容理髮及休閒娛樂等優惠券。用戶在APP的跨境遊頁面中，便可領取相關商戶優惠券，只要向店員出示優惠券，或複製優惠碼，直接跳轉至商戶小程序兌換，即可使用。

COCO Park「找茶友」指定飲品¥9.9

當中精選優惠券包括︰在COCO Park的飲品店「找茶友」，購買指定飲品人民幣9.9元； 在KK ONE的「凑凑火鍋．茶憩」消費滿人民幣100元可減50元，在餅店「吉姆大師傅」買滿人民幣20元減5元等。

精選優惠券一覽。（WeChat Pay HK提供）

東鐵線車廂掃瞄海報可領10元電子現金券

WeChat Pay HK亦派發電子現金券，用戶可在東鐵線車廂，或合作商場內，開啟APP掃描活動海報二維碼，領取10元內地專用的電子現金券，分別為買滿20元減2元、買滿30元減3元、買滿50元減5元。

上述現金券每日數量有限，先到先得，活動期間每張亦只可使用一次。用戶須先使用減2元的現金券，才可領取減3元的現金券，如此類推，而減5元的現金券在領取次日才可使用。此外，WeChat Pay HK的電子錢包為港幣付款，人民幣將自動兌換至港幣結算，毋須手續費。

30間商場名單一覽

福田區：深業上城、福田星河COCO Park、OneAvenue卓悅中心、深圳皇庭廣場、連城新天地、KK ONE、福田卓悅INTOWN、卓悅匯、平安金融中心商場、中洲灣C Future City、深圳之眼購物中心、深圳印力中心



羅湖區：金光華廣場、深圳萬象食家、KK MALL、KK TIME、羅湖寶能環球匯、深圳天河城



南山區：深圳灣萬象城、深圳海岸城購物中心、深圳海上世界、南山京基百納廣場、前海卓悅INTOWN、深圳來福士廣場、寶能·all city購物中心(南山店)、深圳灣睿印RAIL IN、深圳歡樂海岸、前海印里、後海匯



寶安區：前海壹方城



龍華區：壹方天地、天虹龍華購物中心



龍崗區：星河WORLD·COCO Park

