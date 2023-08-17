WeChat Pay HK聯同6大深圳商場　電子支付人民幣即轉港幣免手續費

北上消費有著數，WeChat Pay HK宣佈即日起至8月31日，聯同深圳六大商場，推出港人專屬奬賞，包括過百家商戶優惠券、及電子現金券。



WeChat Pay HK也推出港幣錢包線上付款安排，港人消費可直接使用WeChat港幣電子錢包付款，人民幣會自動轉為港幣，省卻換匯步驟，亦免收手續費。



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WeChat Pay HK表示，推出港幣錢包線上付款安排，港人在商場內直接使用WeChat港幣電子錢包付款，人民幣可自動轉為港幣，省卻換匯步驟，亦免收手續費。

此外，WeChat Pay HK由即日起至8月31日，聯同深圳六大商場，包括深圳萬象城、福田星河COCO Park、深業上城、One Avenue卓悅中心、卓悅匯、福田卓悅INTOWN，推出港人專屬奬賞。

港人在商場內直接使用WeChat港幣電子錢包付款，人民幣可自動轉為港幣，省卻換匯步驟，亦免收手續費。 （WeChat Pay HK提供）

港人在以上商場用WeChat掃描活動海報二維碼，即可領取高達30元電子現金券、以及可兌換5元的印花賞，兩者均可用於任何商店消費。

此外，用戶可在WeChat Pay HK跨境遊頁面，領取過百家商戶優惠券，其後只要在有關商店向店員出示即可使用。