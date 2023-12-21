醫管局改流失率計算方法　醫護流失率減　范鴻齡指新方法較準確

醫管局公布，明年起將更改醫護流失率計法，日後離職率將撇除退休後重聘的職員，在新計算下十月底醫生流失率由6.4%大減至5.3%，而護士離職率亦由9.9%下降至9%。主席范鴻齡解釋，隨著退休後重聘的職員愈來愈多，認為新的計算方案較準確，又指現時人手錄得正增長，「對未來人手審慎樂觀。」



另外，醫管局繼續在多個方面「搶人才」，包括成立環球醫療人才招聘中心，以設立網址供全世界有興趣人士可以聯絡醫管局。醫管局亦會繼續推展大灣區人才計劃，第二批約十名醫生及100名護士將會在明年第一季來港。



醫管局公布，將更改醫護流失率計法，日後離職率將撇除退休後重聘的職員，在新計算下十月底醫生流失率由6.4%大減至5.3%，而護士離職率亦由9.9%下降至9%。（資料圖片／梁鵬威攝）

醫管局公布，將更改醫護流失率計法，日後離職率將撇除退休後重聘的職員，在新計算下截至十月底醫生流失率為5.3%，較舊計法的6.4%大減1.1個百分點，而護士離職率亦原來的9.9%減至9%。主席范鴻齡解釋，隨著退休後重聘的職員愈來愈多，認為新的計算方案較準確。

他補充，不論是新舊計法，醫護流失率都較7月底時少，而過去1年公立醫院醫護人數均錄得正增長，醫生和護士的淨增長，分別是264人和269人，直言「對未來人手審慎樂觀。」

另外，醫管局繼續在多個方面「搶人才」，包括成立環球醫療人才招聘中心，正計劃明年於世界各地更多不同城市舉辧招聘活動，另亦會設立網站供全世界有興趣人士可以聯絡醫管局。范鴻齡解釋，以往醫管局都是透過機構又或是組織去接觸海外醫生護士，但隨著日後海外護士註冊條例通過，局方希望可以接觸更多海外私人醫生及護士，相信有中心對搶人才更順利。

醫管局改流失率計算方法，范鴻齡認為，隨著退休後重聘的職員愈來愈多，認為新的計算方案較準確。（資料圖片／梁鵬威攝）

他又透露，由四月至今醫管局已發出160份聘書，當中涉及來自不同地方的醫生包括英國、澳州、美國、加拿大及其他歐州國家甚至南非。他表示，現時已有120人接受相關聘書，而其餘40人則希望明年可以加入醫管局。他補充，現時醫管局有97名非本地培訓醫生工作與以前不高於50人高了不少，預期明年數字會更加多。

醫管局亦會繼續推展大灣區人才計劃，第二批約十名醫生及100名護士將會在明年第一季來港。范鴻齡表示，10名醫生中會包括眼科醫生，因現時眼科專科的人手緊絀，而未來醫管局亦希望可以有雙向交流，有本港醫護北上當中包括中醫，但派的人手會相對較少，因為醫管局本來人手已不夠。

至於醫管局早前推出的「環球醫療人才匯聚計劃」，目前已有25名醫生報名參與，其中來自馬來西亞的醫生已於上月開始在本港展開交流，另外14名分別來自馬來西亞和英國等地的醫生，預計於明年來港。此外，醫管局亦與澳門衛生局達成共識，開展「澳門醫生專科培訓計劃」，預計至少10位醫生將於明年來港參加培訓。

另外，有記者問到為何醫管局行政總裁高拔陞人工那麼多，范鴻齡笑言，此問題高拔陞或不方便回答故代為回應。他表示，行政總裁的人工是有機制處理，決定是否加人工亦需要大會成員給予意見認為行政總裁的工作表演如何。