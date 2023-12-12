肺炎支原體｜兒科病房受壓日均200人入院　數據指遭多種病毒夾擊

踏入12月，天氣轉涼，醫院管理局總行政經理（聯網運作） 李立業今早（12日）在電台節目指，現時流感與新冠個案處於穩定水平，醫院受壓程度一般，不過留意到近期兒科病房入住壓力較成人高，平均每日逾200人入院，經局方數據分析，發現病人的情況與過去不同，他們現時更多是有多於一種病毒。



他也提到，未來天氣轉涼，長者因其基礎病、呼吸道疾病入院的人數會增加，而且隨著聖誕假期臨近，私家醫療服務也會較少，也擔心醫院將會受壓。



兒科壓力較成人病房高

醫院管理局總行政經理（聯網運作） 李立業表示，現時流感與新冠個案處於穩定水平，未到達局方訂立的基本線，公立醫院受壓程度屬一般，但他說留意到9、10月流感高峰期後，兒科病房壓力比成人病房為高，近期入院人數持續逾200人。

李立業又指，經數據分析，現時病人情況與過去不同，現時更多是有多於一種病毒。他都提到，肺炎支原體過去每隔幾年也會有一次高峰期，主要集中兒科病人，現時約2%兒科病人因而入院。

醫院管理局總行政經理（聯網運作） 李立業。(資料圖片／余俊亮攝)

聖誕假臨近 憂醫院受壓

不過，他認為現時情況算穩定，嚴重病症、實際引起肺炎的數目無特別飆升，在局方「綠黃紅」三色應變機制下，現時仍屬綠色。但未來天氣轉涼，長者因其基礎病、呼吸道疾病入院的人數會增加，隨著聖誕假期臨近，私家醫療服務也會較少，也擔心醫院將會受壓。

李立業稱，局方已應對計劃，將在病床、人手、物流等多方面有調配與支援，其中在病床方面，可加開1000至1200張臨時病床、有需時可將成人及兒科病人調送到病人較少的病房、或送到私家醫院低收費病房，「如果一步步真係比較壞，我地都可以有服務調整，騰出空間。」

他又指，局方也有計劃會以特別酬金聘請醫護，藉以增加額外人手，並會考慮增加普通科門診名額。