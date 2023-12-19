疫情千人死亡新增負擔　申訴專員主動調查政府辦理身後事有否不力

三年疫情間，千人染疫離世，令殮葬服務供不應求，申訴專員公署今日（19日）表示，決定展開主動調查，審研政府提供與辦理身後事有關的公共服務，包括死亡登記、殮房服務及殯葬安排等，及相關資訊發布的工作是否得宜。公署指，現階段的調查對象包括衞生署、食物環境衞生署、醫院管理局和入境事務處。



申訴專員公署今日表示，決定展開主動調查，審研政府提供與辦理身後事有關的公共服務，包括死亡登記、殮房服務及殯葬安排等。（資料圖片）

衞生防護中心：累計1005人料因新冠死亡

本港經歷三年疫情肆虐，據衞生防護中心數字顯示，自2023年1月30日取消隔離令以來，累計經初步評估為死因與2019冠狀病毒病有關的死亡個案為1,005 宗（本月9日）。

申訴專員趙慧賢今日宣布，展開主動調查，審研政府提供與辦理身後事相關的公共服務。公署指，2019冠狀病毒病肆虐香港，不少人染疫離世，令公眾殮房及公營醫院殮房的運作面臨超負荷的壓力，火葬服務的需求亦一度十分迫切，為承受喪親之痛的市民在辦理離世者身後事時增添煩惱。根據政府資料，本港人口持續高齡化，公署預期市民對與辦理身後事相關的公共服務的需求將會持續上升，亦對相關服務的安排及相關資訊的發布越來越關注。

調查對象：衞生署、食環署、醫管局、入境處

有鑑於此，申訴專員表示，決定展開主動調查，審研政府提供與辦理身後事有關的公共服務，包括死亡登記、殮房服務及殯葬安排等，及相關資訊發布的工作是否得宜。署方指，現階段的調查對象包括衞生署、食物環境衞生署、醫院管理局和入境事務處，按調查所得，署方或會調整調查範圍。

查死亡登記、殮房服務及殯葬安排

趙慧賢表示，經歷疫情後，相關公共服務的政府部門及公營機構，就如何應對突然急增的身事後服務需求汲取了一定的經驗，若各部門或機構能夠統整有關經驗，進一步完善服務和資訊發放，將可為離世者家屬提供更適切和及時的服務及支援。截至明年1月19日或之前，市民可以把意見提交予公署。