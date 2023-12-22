冬至機場人頭湧湧　市民出遊歡渡聖誕　消費隨心：鍾意就買同食

疫後復常的首個聖誕節，不少打工仔「自製假期」，一連五日去旅行。機場大堂今日（22日）早上開始人頭湧湧，現場中央廣播不時提醒市民出境人次眾多，辦理登機手續後應盡快到離境大堂等候上機，以免影響行程。有市民表示，防疫措施解除後，去旅行心情可以更輕鬆，所以吸引港人離港放假，消費金額亦隨心，「鐘意就買，鐘意就食」。



機場由早上開始人頭湧湧，不時有廣播提醒市民出境人次眾多，辦理登機手續後應盡快出境。（鄧宇詩攝）

機場大堂現排隊「蛇餅」 市民稱料花三至四萬遊日本

聖誕節長假期將至，機場大堂由早上開始出現人潮，不論是辦理登機手續，步入離境大堂等，均處處見排隊「蛇餅」。

市民黃女士一行三人到福岡旅遊十日，她指，因為聖誕節才有假期，所以今次為疫後首次去旅行，「我都好耐無去旅行，攞返個喼出嚟，一碌就爛咗。」 她表示，今次聖誕假日本機票比以往貴一半，不過日圓下跌「拉上補下」，預計整個旅程花費3至4萬。

李太一家亦趁小朋友放假去東京旅行一週，被問到旅行預算時，她指，「鐘意就買，鐘意就食。」她認為，防疫措施解除，去旅行心情可以更輕鬆，因此吸引港人離港。不過，她表示，香港仍有吸引力，「各取所需，香港都好多地方好玩。」

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市民：困喺一個地方太耐想出走

周先生一家聯同另外兩個家庭，一行九人到台灣旅行，他們認為，台灣環境適合帶小朋友遊玩，通關之後已到過一次台灣。周先生表示，六日的行程預料花5000至6000元，會到親子樂園、農莊等，機票、酒店等未有大幅增加。他們認為，今個聖誕節特別多人外遊，是因為疫情長時間無機會去旅行，「困喺一個地方太耐，想出走。」