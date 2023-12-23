林世雄稱西隧收錯錢涉人為疏忽　要求改動收費表前須獲運輸署同意

三隧分流分時段收費實施首個工作日，即發生西隧收錯錢事件，涉及服務商職員疏忽錯誤所致。運輸及物流局局長林世雄今早出席商台節目《政經星期六》表示，已要求承辦商加強相關管控措施，包括涉及收費關鍵程序時，必須要得到運輸署的同意才可執行。



運輸及物流局局長林世雄今早出席商台節目《政經星期六》表示，已要求承辦商加強相關管控措施，包括涉及收費關鍵程序時，必須要得到運輸署的同意才可執行。（資料圖片）

西隧三隧分流系統周一收錯舊的「633」收費表，令4,700架車輛被多收隧道費，調查後顯示，負責系統的職員事前未有刪除舊收費的指令。

林世雄形容，這是很大的錯誤，局方很緊張，但強調收費系統沒有結構性問題。他指，由於服務承辦商有疏忽錯誤引致，所以會加強相關管控措施，包括涉及收費關鍵程序時，必須要得到運輸署的同意才可執行。

將與商辦商開會討論 未來要定期檢核

林世雄表示，為免類似事情再發生，當局將與服務承辦商討論需要加強的措施，未來亦要定期檢核，絕不能掉以輕心。至於是否要加強對外判承辦商的監督，他表示，外判服務及工作予承辦商，但責任仍在部門，政府的監察是必須及要到位。

林世雄又指，根據首3個工作天的數據，西隧平均車流上升14%，紅隧減少13%、東隧則減少7%。他指，由於臨近假期，學校開始放假，部分市民外遊，要待長假期後，再分析數據，兩至三個月後總結成效。

的士業界早前與運輸署會面後，引述署方承諾半年內修例規管白牌車。林世雄表示，預計會先做一個調查研究，明年中將與公眾討論，收他意見後，再定下一個方向