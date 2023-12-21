三隧分流｜運輸署長面斥易通行服務商　敦促本周提交西隧出錯報告

西隧實施分時段收費首個工作日（18日），發生錯收隧道費事件，約4,700架車受影響，運輸署署長李頌恩即日就事件致歉。她今日（21日）再在記者會表示，昨日已召見隧道服務商表達不滿，要求於本周提交全面報告，並強調根據初步資料，認為事故屬人為錯誤。



▼12月18日 三隧分流首個工作日西隧收費表出錯▼



昨日召見易通行表達不滿

運輸署署長李頌恩表示，當時發現錯收西隧費後，已即時更正為正確的收費表，並向受影響的4,700架車輛安排退款。她透露，昨日（20日）已召見易通行隧道費服務商表達不滿，並要求全面調查及徹底跟進，於本周提交全面報告。

運輸署署長李頌恩（左二）昨日已召見隧道服務商表達不滿，要求於本周提交全面報告。（歐陽德浩攝）

已指令易通行暫停修改收費表功能

李頌恩又指，由於短時間內毋須更改收費表，已指令服務商暫停修改收費表的功能，以增強保障。她根據初步資料指事故屬人為錯誤，「喺內部有人手做一啲同其他系統相關嘅時候，可能有啲失誤。」

▼12月18日 西隧司機被收錯行車費▼



林先生12月18日，上午7時26分過東隧時收費正常，但之後經西隧回九龍時則被多收費用。(林先生提供)

實施首日紅隧全日保持暢順

李頌恩亦指，實施過海隧道分時段收費首個工作日，三隧全日交通暢順，其中西隧車流升14%、紅隧及東隧分別減少14%及9%。至於繁忙時段方面，紅隧及東隧的車龍減少0.5至1公里，其他時間則保持暢順。但她指，由於近日港人或出外旅遊，需要持續監察「睇耐啲間時間」。

▼12月18日 三隧分流分時段收費首個工作日紅隧九龍入口暢順▼



+ 23

另外，運輸署表示，香港仔隧道將於12月24日（下周日）上午5時起實施易通行，屆時所有人手收費亭及快易通車道將會取消。換句話說，政府所有收費的行車隧道，屆時悉數轉用易通行繳費。

為配合實施「易通行」，香港仔隧道一帶會由24日凌晨1時起，分階段實施臨時交通及運輸安排。香港仔隧道來回方向及其支路，將會由凌晨4時至上午5時臨時封閉。

香港仔隧道使用易通徰的行車安排。（運輸署圖片）

隧道臨時封閉期間，四條通宵專營巴士路線（包括N72、N90、N170及N171號線）需改經南風道、深水灣道、黃泥涌峽道及跑馬地一帶，以及三條港島通宵專線小巴路線（包括N4A、N4C及N40號線）會改經南風道、深水灣道、黃泥涌峽道及司徒拔道。