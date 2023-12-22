西隧收錯錢　服務商3日無發現舊收費指令未刪除　五個疑問未解

三隧分流分時段收費首個工作日（即12月18日，星期一），西隧早上一度收錯費用，導致4,700架次車輛被收多錢。易通行服務商今日（22日）在限期前向運輸署提交全面報告，解釋「連環出錯」細節，欠缺雙重認證，亡羊補牢加強系統監察和提示功能。



事件顯示，按安排負責系統的職員應在上周五（15日）實行「633收費」最後一個工作日過後，即時刪除該收費指令，以便本周星期一只執行新收費指令。但經歷星期六及日（16及17日），都未有刪除舊指令，以致星期一新收費首個工作日，有人在「日常批核」誤批舊指令造成出錯。



易通行服務商管理層有否指示更新收費表時要同時清除舊收費指令、有否安排監管人員確認舊指令已刪除、負責收費系統的職員是哪個職級、當日再批核指令的營運職員是哪個職級、「日常批核」又是甚麼及為何會令舊指令再生效，這五個疑問未交代。



▼12月18日 三隧分流首個工作日西隧收費表出錯▼



舊指令應在上周五更新收費表時清除 3日無人知漏做

運輸署晚上表示，已收到易通行服務商報告，並指調查顯示為服務商職員連環出錯，引致西隧收錯錢事件發生。易通行其後表示，再就事件向受影響車主致歉，並稱已即時安排修至及退款，也全面配合警方調查工作及進行內部調查，調查顯示屬個別人員操作失誤。

易通行服務商披露出錯細節，涉二重失誤。首先上周五（15日）、即事發前三日，負責系統的職員為分時段收費實施而更新收費表時，未有即時清除舊633收費表指令，錯誤在三日內均無人發現。

至周一上午10時02分，另一名負責營運的職員進入系統，在進行日常運作批核時，錯誤一併批核該舊收費指令，導致正確的分時段收費表被舊有的633收費表取代，因而錯收隧道費。

西隧繁忙時間過後用舊633收費 私家車主要多付一倍費用

服務商強調，有關問題被發現後已即時作出修正，並於上午11時04分回復使用正確的分時段收費表，運作回復正常；經核對資料和多翻查證後，服務商已向有關人員作出處分，包括對相關人員發出書面警告信及終止主管人員的職務。

按照分時段收費，西隧平時早上10時15分起，至10時43分逐步由繁忙時間收費，降至非繁時間收費，以私家車為例，收費應由60元減至30元；但若使用舊633收費，則過了10時15分後仍一律數60元，差距至少一倍。

▼12月18日 運輸署長解釋西隧收錯隧道費▼



+ 6

服務商稱加強系統監察和提示功能

易通行服務商強調，會吸取此次深刻教訓，積極加強系統的監察和提示功能，同時會全面檢視操作流程，避免同類事件再次發生，並承諾會落實以下六項改善措施：

1、 即時在系統操作關鍵流程中加入須取得運輸署許可的雙重認證；

2、成立內部委員會，全面檢討易通行的業務規則及運作程序，定期進行內部審查，以確定有關人員遵守所有準則和程序；

3.、進一步強化角色與職責的界定程序，並會對後台系統進行定期合規審查帳戶權限；

4、成立緊急應變小組，負責監督未來任何臨時系統變更，並評估此類行為會否影響系統；

5、加強各級員工的系統培訓；

6.、收集持份者對易通行服務的建議，並聘請外部具備業務流程和系統審計專業知識的第三方顧問以鞏固和審查業務規則和為操作程序進行全面檢討。

▼12月18日 三隧分流分時段收費首個工作日紅隧九龍入口暢順▼

