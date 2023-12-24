MIRROR｜阿Mo頸椎神經沒萎縮只欠東風便能郁　聖誕心願：企返起身

去年7月在MIRROR演唱會墮屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），今年1月轉往中文大學醫院休養。他的父親李盛林牧師在今日（24日）播放的電台節目訪問中表示，阿Mo受傷的第四節頸椎以下的神經全部都沒有萎縮，跟上面的頸椎神經一樣粗壯，李父形容「只欠東風」，只要一有訊號可以「pick up」、掌握到訊號，「佢就即刻郁到」。



李牧師表示，阿Mo的身體肌肉、關節、神經線等，都全無萎縮，現時肌肉結實，亦「大隻咗」，每日進行朝十晚六的復健，加上自從不用插喉以來，阿Mo現時能進食一航人的食物，講話亦很流利清晰。



他引述阿Mo的聖誕心願，是「希望自己可以企到起身，更加希望能夠跳返舞」。



頸椎神經只要能掌握訊號 阿Mo就能郁動

阿Mo父親李盛林牧師事隔一年，再接受香港電台《舊日的足跡》節目訪問。李牧師表示，阿Mo 的頸椎神經仍有水腫和神經疤痕，阻礙了神經傳遞，醫生專家對如何改善仍未有確定的方案，但他們一直進行研究。他在今年五、六月時，曾有醫療人員對他說，阿Mo的處境是他們讀書時都未讀過，復康只能去到某一個位，然後都不知道如何處理，李父形容來到這一步這是一個神蹟。

他表示，醫院亦特別訂購了許多復康儀器，若在阿Mo 身上見效，就能開放給其他有需要的病人使用。李父指出，阿Mo受傷的第四節頸椎以下的神經全部都沒有萎縮，跟上面的頸椎神經一樣粗壯，他形容現在「只欠東風」，「即係話一有訊號，可以pick up到、掌握到訊號，佢（阿Mo）就即刻郁到。」

阿Ｍo肌肉結實、大隻 比一個無做運動的人更健康

他表示，阿Mo現時每日接受朝十晚六的復健治療，中間有兩小時食飯和休息，每天進行六小時「被動的運動，但都好結實」，所以他一直說「只欠東風」。李父形容，兒子每天都咬住牙關練習，相信是本身是舞蹈員，令他在操練時更有鬥心和鬥志。

李父的聖誕願望，是教授們能掌握前面走哪條路，現時循正確方向是全身練成健康的人，「佢（阿Mo）四肢身體，比一個無做運動的人，仲健康。」他又表示，阿Mo的身體肌肉、關節、神經線等等，全部無萎縮，「教授和醫護反而說阿Ｍo肌肉結實咗、大隻咗。」他對於一個不能郁動、要靠機器來幫助、不能夠自主的兒子，竟然可以「大隻咗」，實在感謝神及多謝全世界有心人對兒子的鼓勵。

說話流利、清晰 愛吃麻辣 用siri控制電話

李父表示，治療期間最開心是阿Mo能拆除尿袋，之前在伊利沙伯醫院留院時要插喉，所以口不能講和吃，拔喉後可吃流質食物、切絲的固體食物，到現在可以吃普通人一樣的食物。他指阿Mo喜歡吃麻辣食物，但又擔心會嗆喉，「佢胸肌唔咳得」，所以進食都非常小心。

他又指，阿Mo兩隻手雖然未可動，但他「講嘢好流利、清晰」，日常有問題會透過手機WhatsApp向家人或教授查詢，他透過手機語音siri就可控制電話或電郵。

阿Mo父親李盛林牧師（左）近日再接受電台主持車淑梅訪問。（港台圖片）

李澤楷未再探望 有從旁留意

李牧師表示，去年因為表達支持兒子康復的決心，他和阿Mo兄長都剪短頭髮，頭髮由上年的3mm，長至現時15mm，阿Mo仍是短髮，以便打理。他指兒子每周洗澡兩次，每次都好大陣仗，「因為佢四肢唔郁得，要將佢由輪椅搬去沖涼的輸椅度，幫佢換衫，有三個護士護理要幫手，因為佢坐唔穩，佢背脊嘅肌肉仲未返到來。」

被問到「李生」（盈科拓展集團主席李澤楷） 有沒有再來探望Mo，李牧師表示，「阿Mo唔想人來」，李父表示知道李先生有「從旁留意」。

他又表示，不想外人探望的原因是擔心傳播新冠及感冒，引述教授、醫護說千萬不能讓阿Mo受感染，否則「由頭來過、經歷治療起起落落」，又指一旦有肺炎便「好難搞」，現時照顧阿Mo的人，每日要做快測、打流感針，有症狀都不能見他。

阿Mo：希望自己可以企到起身

李父表示，兒子知道他今次再接受港台同一節目訪問，引述兒子說「咁快就一年」，主持人問及阿Mo有什麼說話想講，李父說，「佢其實好希望自己係可以企到起身，更加希望能夠跳返舞，好似以前咁企返起身，好想再動起來。」

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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代禱信：有足夠扺抗力抵禦細菌感染

李盛林牧師昨晚（23日）發出第74封代禱信，提到近日天氣變化非常劇烈，各樣病毒不斷出現得，因為阿Mo的胸骨肌肉還未恢復正常運作，無法咳嗽將痰涎吐出，因此更要格外小心。同時，在他的房間也增添了一部空氣過濾機，暫時幫助減少可能因出入病房而增加的病毒。祈盼阿Mo的身體及各機能都能被強化，有足夠的抵抗力，可以抵禦外來細菌感染。

他指，去年提到盼啟言像一個新造的人，在 10 月懷胎的過程中，能夠耐心等候並感受身體慢慢成形的滋味，現今開始有點眉目好像隱隱看見前面將要生產的日子，盼能確定新的醫療方案後，阿Mo能夠經歷重生的滋味和喜悅。

他形容，在這等待新治療方案確定的日子，彷如等候生產的心情，繼續不斷仰望神的帶領，並教授們有智慧的決定及順利聯絡相關的單位順利禱告。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

疾風勁草

*李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 74 (20231224)*

「應當一無掛慮，只要 凡事藉著禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。」（腓立比書 4:6）

*(一) 啟言(Mo)*

*1) 【身體面對天氣及感冒病毒挑戰】*：

近日天氣變化非常劇烈，各樣病毒也出現得利害。因為 *阿Mo的胸骨肌肉還未恢復正常運作，無法咳嗽將痰涎吐出*，因此更要格外小心。在他的房間也增添了一部空氣過濾機，暫時幫助減少可能因出入病房而增加的病毒。

*【禱告】*：祈盼阿Mo的身體及各機能都能被強化，*有足夠的抵抗力，可以抵禦外來細菌感染*。

*2)【護工姐姐同行】* ：

對一個生活上要完全倚靠別人幫助的阿Mo來說，心理上需要一個很大的調整與適應。*而護工姐姐與阿Mo的互動就有如頭腦（就是阿Mo)的指令，若手腳(就是護工姐姐）不能協調的時候*，雙方都會感到極大困惑和懊惱。

*【禱告】*：請為與護工姐姐的協調和磨合禱告，祈求聖靈在其中配合聯繫，正如大腦的信息指令需要聯繫到手腳的協調一樣。

*3) 【去年今週代禱信(22) – 2022年12月25日】* - 前後一年的比較：

*(去年今週)*

a) 盼啟言像一個新造的人，*在 10 月懷胎的過程中*，能夠耐心等候並感受身體慢慢成形的滋味。

*(現在今週)*

a) 感謝神，正如懷胎等候的過程，*開始有點眉目好像隱隱看見前面將要生產的日子* 。盼能確定新的醫療方案後，阿Mo能夠經歷重生的滋味和喜悅。

*4) 【重生後可用的復康器材】 … 「太空漫步機」(Air Gravity Treadmill)*

這「太空漫步機」*主要有幾方面的復康功能*：反地心吸力的運作功能…

a) 幫助手術後的病人在負重運動的進展上，促進復康；

b) 體能下降或肥胖者增強心肺及肌肉功能；

c) 足底筋膜炎、膝蓋骨軟化症患者；

d) 增加療傷者希望的里程或速度而不會造成受傷；

e) 關節退化性疾病患者。

*【禱告】*：祈盼在不久的將來，阿Mo可以用得上這「太空漫步機」的治療，成為他復康的中途站。

*(二) Mo爸媽*

1) *「媒體訪問」*：

臨近聖誕新年也正如去年一樣，接受了有限度的媒體訪問，分享了阿Mo在過去一年來的情況：「香港電台舊日的足跡」和「健康嗎 Health Code」平台。*為著過去一年的正面變化而感謝神，也常為前面的治療方案記掛在心*。

*【禱告】*：特別在這等待新治療方案確定的日子，*彷如等候生產的心情，繼續不斷仰望神的帶領，並教授們有智慧的決定及順利聯絡相關的單位順利禱告*。

2) *「院校分享」*：

面對新一學年學生對自我價值的懷疑，對生命沒把握，所以也接受了四所院校的邀請，*分享了阿Mo這段期間的爭扎，怎樣仍存動力和盼望面對長時間的治療*。

*【禱告】*：祈盼在成長中的學子們看到生命如「疾風中的勁草」，阿Mo 成為他們學習堅忍的榜樣。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，也體驗到 *「生命在困難中更顯可貴」*。