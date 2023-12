MIRROR演唱會｜阿Mo康復中心休養一年　首次外出聖誕聚餐百感交集

去年7月的MIRROR演唱會事故中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo),今年1月轉往中文大學醫院休養,每日接受朝十晚六的新療程,主理的是該院黃鍾鈞運動醫學及康復中心教授劉敏昌。

阿Mo父親李盛林牧師昨晚(16日)為發出第73封代禱信,提到劉教授安排該中心全體職員聖誕聚餐,阿Mo和家人也獲邀出席,是阿Mo在這一年接受治療以來首次外出,沿路看到美麗五光十色的燈飾,三五知己圍繞拍照,「他的心情更是百感交集」。

李牧師重申,家人與阿Mo奮戰仍然「不求人」,亦引述兒子的心願稱,「To make my life beautiful in the future, we should fight hard.(為了讓我以後的人生更美好,我們應該努力奮戰。」



家人與阿Mo努力奮戰 仍然「不求人」

李父在信中重提兩周前的代禱信中,提及各方在頸椎/脊椎的最新治療研究一樣,院內教授們都積極為阿Mo尋求各方可行的方案。在維持現況的同時,更是增強他的能力,並盼望他的狀況達到超乎正常水平。

李父表示,家人和阿Mo都仍是努力奮戰,也像去年所比喻的「不求人」(搔癢器具的把手)一樣,即使有了搔癢的工具,仍然需要親自動手努力,稱在努力下看到了奮戰的成果。

他提及今次的「啟言心願」,是「To make my life beautiful in the future, we should fight hard.(為了讓我以後的人生更美好,我們應該努力奮戰)」。

中大醫學院休養近一年 阿Mo首次外出聖誕聚餐

在阿Mo的Instagram中,曾提及每年12月23日都是跟朋友一起慶祝聖誕的日子,都會有一班人大合照。李父今次在信中提到「感謝安排歡樂的一個晚上」。

李父感謝中大醫學院教授劉敏昌安排了運動醫學中心全體職員的聖誕聚餐,「阿Mo在這住院已近一年,也成了他們的一部分,我們一家也是在被邀請之列,很歡愉的一個晚上。因為差不多一年阿Mo都是在院內沒有外出,在沿路上看那些美麗五光十色的燈飾,三五知己圍繞拍照,他的心情更是百感交集。」

信中提到,全體部門職員不僅享受到難得的美味佳餚,還有源源不絕的美食奉上,當中更有精彩的抽獎活動。李父感謝宴會場地在各方面貼心周到的安排,使餐聚的氛圍更加熱烈濃厚。

代禱信又提到,隨著阿Mo 治療過程的變化,深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能,也體驗到「學習與人同樂的喜樂」。他表示,要為新到任的護工姐姐禱告,希望她能有信心、從容地學習如何照顧四肢暫無法活動的阿Mo。

中大醫學院教授劉敏昌安近日接受網媒訪問提及阿Mo脊髓受傷,位置是C4第4節頸椎骨受傷。(健康嗎YouTube截圖)

阿Mo每天朝十晚六接受治療

另外,網媒《健康嗎》12月3日上載阿Mo父親李盛林牧師的專訪,透露事故一年半以來阿Mo接受治療和復健的細節。

受訪的影片開首不久就是李父的反問,「如果換轉唔係阿Mo(被擊中),而係24個舞蹈員其中嗰23個,又或者係嗰12個(指MIRROR)?佢哋會點呢?」

訪問提及阿Mo在今年1月12日轉往中文大學醫院休養,開始全新治療階段,阿Mo通常11時就寢,半夜要調整睡姿,清晨6時起床,準備「朝十晚六」的療程,「即使多麼疲倦,一旦開始治療,他立即打起精神,積極配合指示,而不是敷衍了事。」

現時阿Mo心肺功能、肌力逐步提升,憑着儀器幫助,行出第一步,李父表示,「第一次行路時,大家都很擔心血壓高,甚至會休克,直至順便完成,全場人都『眼濕濕』。」他讚揚兒子,「阿Mo好叻仔,能夠堅持到現在,從來沒有放棄。這種鬥志,鼓勵不少自覺絕望、不能翻身的人。」

主治教授稱中大團隊拼盡所能 讚So Ching無微不至

訪問又有中文大學醫院黃鍾鈞運動醫學及康復中心教授劉敏昌,他稱,「阿Mo是第四頸神經(C4)骨折,所以影響對下所有感覺、肌肉控制。」為了防止C4以下的關節、肌肉、神經線萎縮,阿Mo及中大團隊拼盡所能,動用超過10種康復儀器。

劉敏昌提到阿Mo女朋友So Ching,在10月阿Mo生日時,眾人在病房舉行一場小派對,切蛋糕慶祝,劉稱,「他們含情脈脈對望,兩眼相投,背後有很多意義。」他提到,So Ching每周仍親身陪伴阿Mo治療,她真的很關愛對方及無微不至。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)IG照片▼



+ 19

代禱信全文:

家人和阿Mo都仍是努力奮戰 我們仍是不住的禱告支持

*李盛林牧師 // 啟言(阿Mo)代禱信 73 (20231217)*

「神所賜出人意外的平安,必在基督裡保守你們的心懷意念。」(腓立比書 4:7)

*【(一) 啟言(Mo)】*

*1) 【穩定中求突破】* :

正如上一封代禱信71所提各方在頸椎/脊椎的最新治療研究一樣,教授們都積極為阿Mo尋求各方可行的方案。在維持現況的同時,更是增強他的能力,並盼望他的狀況達到超乎正常水平。

*【禱告】*:期盼創造主為阿Mo開醫治與復康的門路。

*2) 【去年今週代禱信(21) – 2022年12月21日】* - 前後一年的比較:

*(去年今週)*

a) *另一則「啟言心願」*

*“To make my life beautiful in the future, we should fight hard”*

【 為了讓 *我* 以後的人生更美好,*我們* 應該努力奮戰。】

b) *另一則「啟言事件的迴響」*

一位牧師:【李牧師,您們在信仰上的回應,相信對很多人,甚至不信或在信仰上疑惑者,都開啟了一扇門。因我最近親自接觸一位慕道者,因啟言及您們對信仰的回應,堅定堅定了,也解開了她對神的質疑 】

*(現在)*

a) 在過去的73週,就像去年今週的心願一樣,*家人和阿Mo都仍是努力奮戰*,也像去年我比喻的「不求人」(搔癢器具的把手)一樣,即使有了搔癢的工具,仍然需要親自動手努力。感謝神,*在份努力下看到了奮戰的成果*。

b) 另一則 *迴響* :【*您的經歷啟發了我,讓我知道「路是由自己行出來」,「態度決定了高度」*…我不是教徒,但我好希望「神蹟」繼續發生在您身上!…最後,您的家人都很堅強,很有愛,一個字:「勁」…】

3) 【禱告】:請為 *新到任的護工姐姐* 能夠有信心、從容地學習如何照顧四肢暫無法活動的阿Mo ,並掌握相應的技能禱告。

4) *【盼在下週簡介】* …倘若阿Mo 的基本活動神經能有反應,就會使用進一步可以幫助他復康的儀器。

*(二) Mo爸媽*

1) *「在阿Mo 治療的過程中,我認識到神…」*:是在活人之地施行祂奇妙的恩惠和慈愛的神。

2) *「感謝安排歡樂的一個晚上」*:

a) *感謝劉教授安排了運動醫學中心全體同事的聖誕聚餐*,阿Mo在這住院已近一年,也成了他們的一部分,我們一家也是在被邀請之列,很歡愉的一個晚上。因為差不多一年阿Mo都是在院內沒有外出,在沿路上看那些美麗五光十色的燈飾,三五知己圍繞拍照,他的心情更是百感交集。

b) 全體部門同事不僅享受到難得的美味佳餚,還有源源不絕的美食奉上,當中更有精彩的抽獎活動。

​c)感謝宴會場地在各方面貼心周到的安排,使餐聚的氛圍更加熱烈濃厚。

*隨著阿Mo 治療過程的變化,我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能,也體驗到「學習與人同樂的喜樂」。*

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼