MIRROR演唱會｜阿Mo受創頸骨已接合固定　日坐12小時輪椅接受治療

MIRROR演唱會意外意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍然留醫,家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚(2日)轉發第71封代禱信。信中透露阿Mo立體打印的頸椎骨已出現在眼前,並看到所有受創的頸骨已接合固定,又介紹阿Mo每日坐12小時的「多級調節輪椅」構造及原理。



整條阿Mo一比一立體打印頸椎骨已完成

阿Mo父親李盛林在信中表示,過去一周阿Mo整條一比一立體打印的頸椎骨,已出現在眼前,並看到所有受創的頸骨已接合固定,認為可對頸椎神經形成一個保護的環境。

李牧師指,阿Mo每日需進行6小時復康治療,假期亦要維持3小時。他指,阿Mo全程投入,令肌肉質量顯著增強、關節和脊椎橫向神經線,亦維持健康狀態。

李牧師禱告指,暫時醫學未能完全掌握治理脊椎神經的水腫和疤痕。他希望將來有方法可解決,讓阿Mo得以進入下一步創新的治療。

「多級調節輪椅」分佈身體壓力 不易長壓瘡

現時阿Mo的治療儀器包括「多級調節輪椅」。李牧師指,阿Mo每日需在輪椅上渡過約12小時,期間接受不同的治療,需要調整輪椅的傾鈄度、手托的高度及腳踏的高低。

李牧師又介紹指,該輪椅可傾鈄和調整,壓力分佈隨著身體需要而變動,不致容易長出壓瘡。此外,因阿Mo的腰背力量不足以正常坐下,該輪椅亦可提供額外支撐及壓力緩衝。

代禱信全文:

*李盛林牧師 // 啟言(阿Mo)代禱信 71 (20231203)*

『耶和華必然等候,要施恩給你們;必然興起,好憐憫你們。』(以賽亞書30:18)

*(一) 啟言(Mo)*

*1) 「全程投入復康治療」* :

a) 感謝神,過去一星期阿Mo整條頸椎骨以立體打印1:1的實體狀態出現在眼前,看到 *所有受創的頸骨都已接合固定*,可以對頸椎神經形成一個保護的環境。

b) 每天阿Mo都需要有整整6小時的復康治療,假期也要維持有3小時。全程的投入也塑造了他 *取得肌肉質量的顯著增強、關節和脊椎橫向神經腺也維持健康狀態*。

*(禱告)*

因暫時在醫學上都未能完全掌握如何治理脊椎神經的水腫和疤痕,祈求創造人類機能的主用祂的方法 *消減阿 MO頸椎神經的水腫和疤痕,得以進入下一步創新的治療。*

*2) 「去年今週代禱信(19) – 2022年12月04日」* - 嘗試作前後一年的比較:

*(去年今週)*

1. *「滿有聖靈的動力」*

感謝神(*I Can do all things in HIM that strengthen me*)「*靠著那加給我力量的,凡事都能作為。*」(腓立比書 4:13)是啟言叫蘇晴為他寫在白板上,作為鼓勵。

2. *「關心安慰爸媽」*

“*Love you PAMA and please take good care of yourself including mental health*” 「*爸媽,我愛您們。好好照顧自己包括您們的心理健康呢!*」 -- 啟言。爸媽深受感動,一起努力,多謝你。

*(現在)*

a) 經過一年重溫阿Mo 的表達心聲更感珍惜,願「那靠著那加給我力量的,凡事都能作。」(腓立比書 4:13)繼續成為他的激勵;*Mo爸媽也靠著聖經所應許的話語得力與他前行*。

*3)「瞭解阿Mo治療的儀器 12 – 多級調節輪椅 (Multi-adjustable wheelchair) 」*

*(簡介)*

*「工作原理」:*

a) 輪椅可以傾鈄和調整,以 *幫助用者保持正確及舒適姿勢*,使壓力分佈隨著身體的需要而變動,不至容易產生壓瘡。

b) 無論是靠背、座椅、頭枕、腿托也可以 *提供額外的支撑和壓力緩冲*,因為阿Mo 的腰背還不夠力正常的坐下。

c) *阿Mo 每天大概在這輪椅上渡過最少大概 12小時*,期間接受不同的治療,也需要調整輪椅的傾鈄度,手托的高度,並腳踏的高底。

*(感恩//禱告)*:祈願這輪椅能幫助阿Mo每天有舒適的位置,並安全地協助他每天多次在床、過復康儀器和輪椅之間的轉移。

*(二) Mo爸媽*

1) *「再現科技展」*:

a) 在這一年多更是 *感受到肢體上和心靈上受創傷者的無助*,需要身旁的人接納,並用愛心行動關懷他們在身心靈上的需要。

b) 與去年的樂齡科技展相比,今年展出了更多新科技, *為長者和傷患者在日常生活中提供更多方便利和支援*。

c) *感謝「樂齡科技展」的負責人* 預先選出有助阿Mo 復康的科技,使我們能聚焦了解。

*在阿Mo 的治療變化中,讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能,也體驗到「創新醫療科技的突破,從而更認識神創造的奇妙」。*