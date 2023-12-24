流感｜公立醫院內科病床使用率達9成　醫管局已啟動預案

天氣寒冷，踏入流感高峰期，醫院管理局總行政經理（聯網運作）李立業今日（24日）表示，醫管局已就最壞情況做好準備，現時內科病床使用率超過90%，同時為院舍提供遙距診症盡快長者處理輕微病情，減輕急症室壓力。



李立業表示，踏入毋須戴口罩的第一個冬天，加上氣溫轉涼，擔心會有新冠加流感傳播風險，現已啟動服務高峰期的預備預案，增強急症室服務，社區支援等，同時增強醫院人手以及物資支援，加快流轉，以騰出新病床給予新病人，同時，18間普通科門診會於聖誕節加開服務。他指，預計未來將進入新冠或流感的高峰期，但未能預測哪一種。

醫院管理局總行政經理（聯網運作）李立業表示，醫管局已就最壞情況做好準備。

內科病床使用率超過90%

廣華醫院內科及老人科副部門主管陳德揚指，過去兩星期經急症室入住內科病人約960個個案，過去兩天大約有860個個案，內科病床使用率高，超過90%，其中6成為長者，但未有明顯趨勢顯示為受新冠或流感感染。他指，現時老人科的外展小組正積極推展遙距醫療，「係佢未需要入院，已經處理到佢輕微病徵，令佢唔需要入急症室或者入院。」

李立業又表示，現時兒科住院率與內科相若，大約90-100%，已就最壞情況準備好預案，例如送到其他聯網醫院或在其他病房治療。

使用遙距醫療 盡快處不嚴重病情

陳德陽表示，情況比較穩定的病人亦可使用遙距醫療，暫時所得反應均為正面，「如果老人家為咗返嚟覆診，又要搬佢去幾層樓，又搭車，門診又要喺等一段時間，都好多功夫，對照顧者嚟講。」他指，員工以及使用者均有給予不同意見，未來將繼續改進服務，以貼近不同人士需要。針對院舍支援，他指，現時亦提供遙距醫療，以視像會診，以盡快處不嚴重的病情，如傷風感冒、發燒等。現時每日會由護士聯絡院舍，查看是否有相關服務的需要，再安排醫生進行視像會診。

陳德陽提醒，長者要穿足夠的衣物，以預防低溫。他又提到，長者在冬季活動能力較差，在穿衣服時較易跌倒，照顧者需加多留意。他表示，低溫有機會影響到血管，照顧者亦應特別留意長者的血壓。

陳又提醒，長者要穿足夠的衣物，以預防低溫。他又提到，長者在冬季活動能力較差，在穿衣服時較易跌倒，照顧者需加多留意。他提到，低溫有機會影響到血管，照顧者亦應特別留意長者的血壓。

私家診所提供5%至10%配額

李立業表示，政府門診與私人醫院達成共識，私家診所會提供5%至10%的配額。現已準備好流感或新冠的高峰期，內科入院率可接受10%至20%的增加，同時會因應情況增加臨時病床，甚至跨聯網支援。