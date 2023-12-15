流感｜冬季高峰或下月殺到　多種呼吸道病毒趨活躍　兒科病床爆滿

天氣轉冷，呼吸道疾病更容易傳播。衞生防護中心總監徐樂堅今（15日）表示，按現時數據留意到腺病毒及副流感病毒有上升趨勢，而其他病毒則持續平穩，但他預計香港冬季呼吸道病原的活躍度會繼續上升，下月很可能踏入冬季呼吸道疾病高峰期。他亦提到，6個月大至2歲幼童的季節性流感疫苗覆蓋率只有15.4%，如冬季高峰期會增加傳染流感機會，籲家長盡快帶子女打針。



醫管局總行政經理（聯網運作）李立業指，現時公院兒科病床使用率徘徊在100%，今日為101%，醫管局會密切留意入院需求，適時增加臨時病床，並已制定特定的病床及病床，由其他專科的醫護照顧相關病人。



冬季流感來襲，可能需要再在走廊等位置加床。（資料圖片）

徐樂堅今日在記者會表示，雖然本港仍未踏入冬季流感高峰期，但過去六星期防護中心收集到的兒童呼吸道樣本數目慢慢上升，反映感染呼吸道疾病的兒童增多，不排除數字稍後會繼續上升。

呼吸道感染個案暫以鼻病毒及腸病毒最多

他續指，樣本中驗出來最多為鼻病毒及腸病毒達31.2%，而腺病毒及副流感則分別為23.1%及18%，而肺炎支原體則為3.5%。他表示，留意到腺病毒及副流感病毒有上升的趨勢，而其他病毒則持續平穩。

肺炎支原體感染8月後出現波幅

他補充，肺炎支原體感染個案數字在8月後出現波幅，但每周相關入院數字尚算平穩，介乎10至20多宗，患者病情一般較輕微，並不嚴重。

雖然現時未見呼吸道疾病有上升趨勢，不過，他表示，根據過往經驗，預計本港冬季呼吸道病原的活躍度會繼續上升，下月很可能踏入冬季呼吸道疾病高峰期。他解釋，因為每年1月至4月均為流感高峰期，加上新冠每６個月就有高發期，預料冬季呼吸道傳染病個案會增加。

衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片／廖雁雄攝）

他又表示，不同國家地區在新冠疫情後，都出現「免疫差距」的現象，而如實施的社交距離措施越嚴格及越長，市民接觸到的呼吸道病原體的機會就越少，尤其是幼童，導致復常後出現各類型的爆發。他以美國為例，指其在9月取消口罩令後就爆發較大型的呼吸道合胞病毒感染個案。

6個月大至2歲幼童流感疫苗覆蓋率僅15.4%

他呼籲市民如出現呼吸道徵狀就不應上班上學，避免前往人多擠迫的地方，盡早求醫，要時刻保持個人衛生。他亦提到，6個月大至2歲幼童的季節性流感疫苗覆蓋率只有15.4%，如冬季高峰期會增加傳染流感機會，呼籲家長盡快帶子女打針。

早前港大微生物學系講座教授袁國勇發文建議政府在邊境增加檢測防止新發傳染病，惟醫衞局局長盧寵茂指出，任何政策都要考慮目標及會帶來甚麼結果，「政策唔係某個專家提出我哋就即時執行。」被問到政府是否已拒絕相關建議，徐樂堅指出，衛生防護中心過去採取多項措施預防新發傳染病，對於相關建議需要思考如何做檢測、檢測時間及樣本數目等，「一定會同專家研究新措施，同傳染病鬥快。」

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片／盧翊銘攝）

醫管局總行政經理李立業則表示，現時公院兒科病床使用率徘徊在100%，而今日為101%。他表示，會密切留意入院需求，有需要時會啟動應變計劃，包括適時增加臨時病床、並已制定特定的病床及病床，由其他專科的醫護照顧相關病人。

他又指，醫管局將於流感高峰期間，為員工提供特別酬金計劃，確保有足夠人手應付運作需要，並會向急症室及急症病房提供老人科協助，包括支援長者離院後的綜合服務；化驗室亦會加強服務，增加流感檢測容量，讓醫生及早診斷及治療。