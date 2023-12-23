流感｜8個月大女嬰甲流併發肺炎　發燒氣促入伊院PICU　情況危殆

再有兒童因感染流感出現嚴重病徵，衞生防護中心今日（22日）公布，一名過往健康良好的八個月大女嬰，在12月15日開始發燒、流鼻水和咳嗽，其後翌日及12月20日到私家醫生求診。女嬰於12月20日因氣促被送往伊利沙伯醫院急症室，同日入院治理，並於12月22日因徵狀惡化獲安排到該院兒童深切治療部接受診，臨床診斷為甲型流感併發肺炎，現時情況危殆。



女嬰於12月20日因氣促被送往伊利沙伯醫院急症室，同日入院治理，並於12月22日因徵狀惡化獲安排到該院兒童深切治療部接受診。（資料圖片）

衞生防護中心公布，一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的八個月大女嬰。他於12月15日開始發燒、流鼻水和咳嗽，其後於12月16日及20日到私家醫生求診。她在第二次求診的同日因氣促被送往伊院急症室，同日入院治理，並於昨日因徵狀惡化獲安排到該院兒童深切治療部接受診治。

病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發肺炎。病人現時情況危殆。衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。