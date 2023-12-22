香港「免疫負債」受關注　專家：今冬或新冠流感RSV「浪接浪」

本月初，美國疾病控制及預防中心（CDC）表示，今年冬季將出現多種季節性疾病，包括流感、新冠病毒及呼吸道合胞病毒（RSV），預計當地將可能有多達10萬人因而住院。同樣位處北半球的香港，近期多位醫生均警告，雖然目前本地流感數字仍屬於低水平，惟不排除下月便會進入冬季流感高峰期。《香港01》訪問了本地感染及傳染病科專科醫生林緯遜，了解今冬疫情的最新情況和主要威脅。



自今年1月復常以來，香港不尋常地較往常1、2月遲迎來流感高峰期，直至4、5月才來臨。當時還碰上了RSV的高峰，接着新冠疫情又於5、6月迎來一個高峰，其後8、9月再接着出現一個流感的夏季高峰。隨着本地踏入冬季、天氣逐漸轉冷，不少醫學專家均預期，呼吸道疾病不論是病毒和細菌也會隨之增多。

林緯遜指出：「本港最大的影響相信是流感和新冠病毒為主，再加上其他呼吸道疾病，如RSV、副流感、腺病毒、鼻病毒、肺炎支原體等。」他預計，本地的疫情將會「浪接浪」出現，未來一兩個月將迎來新冠高峰期，接着1至3月則有流感高峰，這段期間應以新冠感染個案佔多數的機會大一些，因其傳染性較流感更高。此後的4、5月，香港有機會再出現一個RSV的高峰期。

美國今冬預計或將有多達10萬人因多種季節性疾病而住院，同樣位處北半球的香港未來數月也將迎來多個疫情高峰，圖為12月美國麻省。(Reuters)

RSV、肺炎支原體受關注？

現時，全球醫學界較關注的是疫情改變了呼吸道疾病感染的模式，不論是季節性或感染的人數等。由於季節性受到擾亂，令許多疾病同一時間發生，RSV便是其中的一種病毒。RSV的季節性在不少國家以冬天為主，故近期受到香港及不少地方的關注。除了歐美國家外，中國內地相關的疾病個案亦見增多。

RSV是一種單鏈的核糖核酸病毒所引起，在香港全年皆會發生，據一些兒科研究，數年間便可出現至少數千宗相關的個案。它會引致呼吸道疾病，如氣管、肺部及中耳的感染，患者會發燒並有其他症狀，如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感痛楚或軟弱無力，並偶而會引起中耳炎。這種病毒主要通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。

林緯遜指出：「過去幾年，香港累積了『免疫負債』（Immunity debt）*，RSV可能是其中之一。近年新冠和流感的接觸更加廣泛，而RSV始終是一兩歲幼童為主的病，他們在過去的冬季都佩帶口罩，故今冬全面復常，其高峰模式相較以往有所不同也不足為奇，或有機會成為本地今冬新冠、流感以外的主要呼吸道疾病。」

（註：免疫負債即為預防新冠疫情，社會上大多數人都會戴口罩、勤洗手、保持距離，使得呼吸道感染、腸胃道感染的機會降低，因此一些本來容易得到的傳染病，例如流感、腸病毒等在這幾年都少了許多。）



林緯遜醫生認為今冬應做好潔手，不單因其成本很低，且不少呼吸道疾病如RSV，許多時是經由間接接觸傳播。(羅保熙攝)

另一個本港較多人關注的肺炎支原體（簡稱「肺支」），這與中國內地出現較多病情有關。它與其他主要呼吸道疾病最大的不同是由細菌引起而非病毒。由於其主要病狀都是影響呼吸道為主的，故病徵病狀和其他呼吸道疾病很相似，並不容易與其他同類疾病作區分。這種疾病除了會引起上呼吸道感染，也會引致下呼吸道感染，包括肺炎。

「肺支有個麻煩的地方，因其病徵與其他呼吸道疾病很相似，故診斷不容易，亦暫未有相關的快測。」林緯遜續說：「假如醫生未有考慮病人患上這種疾病，使用一些舒緩性質的藥物未必幫到，亦未必想到使用特定的抗生素，因一線的抗生素對肺支沒有作用，這是其特別之處。」

「不只考慮戴口罩，更應做好潔手」

冬季一向是香港人的旅遊旺季，加上有聖誕、新年的長假期，海外旅行以至北上消費都是港人的熱門選擇。林緯遜建議：「在人多的地方，例如過關時，市民應戴上口罩，不僅因旅行時患病很掃興，還有機會將病原體帶返給家人。」尤其是老弱人士，如年紀大和患有免疫系統、呼吸道、心臟病等慢性疾病人士，還有小童。他又重申：「我鼓勵家長確保自己的小朋友適量接種相關適齡的疫苗，特別是接種流感疫苗。」

林緯遜醫生建議，港人出外旅遊在人多擠迫的地方如關口，應盡量戴上口罩。(資料圖片/何瑞芬攝)

此外，他認為除佩戴口罩外，潔手等個人護理更加要做好，不單因其成本很低，且不少呼吸道疾病如RSV，許多時候是經由間接接觸傳播而非飛沫傳播。

最後，不少人在踏入冬季或許也有出現長流感或持續發燒不適的情況。林緯遜指出這當中有兩個原因，他說：「首先是免疫負債，這雖是人口的概念，但從不是個人的概念個人而言，假如多年沒有接觸過流感病毒，免疫系統產生抗體可能需要更多時間，以致即使是相同的病也予人病情更長的錯覺。」

其次是，林緯遜指他的病人中也有類似的情況，病了兩個月也未退燒。他補充：「經仔細檢查後，發現這些病人原來是受到不同病原體感染，可能是流感、RSV、肺支等3種不同的病，因病徵相似，病人便一直以為是翻發，久病不癒。」他建議剛病癒人士初期盡量佩戴口罩以照顧好病情，尤其是冬季的呼吸道疾病季節，可避免各種病原體。他強調：「患上流感不會避免RSV、肺支，當中並沒有交差保護的作用，我們的確是可以一隻疾病接着感染另一種，形成病很多次的『長流感』的錯覺。」