競委會主席指排期審訊時間過長不理想　冀盡快樹立競爭法原則

競委會成立8年，競委會主席陳家殷表示，現時排期審訊時間長的情況不理想，冀盡快被法庭樹立競爭法原則，擁有本地競爭法學說。他又提到，執法過程會以訴訟或非訴訟方式進行，但「值得做嘅一定會拎上法庭。」



競委會主席陳家殷先生。（盧翊銘攝）

排期審訊時間長達4年 競委會: 情況不理想

競委會過去8年總共入稟了15宗案件，亦以非訴訟方式對48間業務實體，超過70多位涉案人士作出執法。陳家殷在今日（24日）播出的無綫節目《講清講楚》表示，香港競爭法採用提訴模式，需要蒐集交上審裁處，再由競爭審裁處決定有否違例，由於涉及司法程序，所以需時較長。他舉例，教科書懷疑合謀定價個案，在2020年3月已入稟法庭，惟排期審訊至2024年4月，超過4年，「呢個情況對我哋呢講係一個挑戰，甚至有啲令我哋擔憂，對涉案人士或公司唔係好理想，我諗任何答辯人都唔希望個案件成日都未完，唔知幾時有判決。」

他提到，執法過程會以訴訟或非訴訟方式進行，如合作協議、和解、接受承諾、釋除疑慮等，並非所有案件會「打到底」，若案件可以就競爭法樹立重要原則，希望有機會讓法庭釐清相關原則，「值得做嘅一定會拎上法庭。」他表示，因為海外或內地競爭法原則未必適用於香港，希望可以給予時間法庭累積案，盡快被法庭樹立競爭法原則，擁有本地競爭法學說，因此上述排期時間過長情況不理想。

調查需時 非短時間可以達成執法成果

被問到市民關注的油公司、超市貨品懷疑合謀定價案為何「無聲氣」時，他回應指，調查需時，部分海外案例亦需要3-5年才可以入稟法庭，並非短時間可以達成執法成果的情形。

中原、美聯案暫時未有達成任何和解協議

針對中原、美聯案，他指，案件已進入司法程序，目前未與美聯業務實體達成任何和解協議，「我哋嘅門係打開嘅，我哋都有個好公開嘅合作政策 一，如果任何合謀成員或者答辯人想同我哋和解都係可以嘅。」

他指，在調查中原、美聯案過程中運用了強制的調查權力，如獲取文件、約見一些當事人等，已掌握重要資訊。其中一間公司所提供的資料，提供了重大協助，符合寬待政策，於是簽訂寬待協議，因而加快了調查過程。