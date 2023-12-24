聖誕節｜香港郵政40年來安排「聖誕老人」回信　見證小孩心願變化

每逢聖誕節都會有小朋友寫聖誕卡給聖誕老人，告知他聖誕願望，香港郵政每年都會收到約6,000封來自世界各地、寄給聖誕老人的信件和聖誕卡，為了不辜負小朋友的期待，香港郵政過去40年都會安排人員以聖誕老人身分逐一回信。

以聖誕老人身份回信超過10年的工作人員指，以前小朋友大部分聖誕願望是想要某種特別玩具，近年受疫情影響，較多來信希望家人身體健康。



每年接獲世界各地聖誕卡逾6000張

每逢聖誕節都會有小朋友寫聖誕卡給聖誕老人，告知他聖誕願望，並渴望得到回信，單以香港郵政而言，每年來自世界各地、寄給聖誕老人的信件和聖誕卡便有約6,000封，為了不辜負小朋友的期待，香港郵政過去40年都會安排人員以聖誕老人身分逐一回信。香港郵政每年都會設計聖誕卡，再由「聖誕老人」親手寫回信給予來信者。

擔任「聖誕老人」回信超過十年的郵務主任劉嘉紹表示，以往很多小朋友想收到的聖誕禮物都是玩具和電子產品，受早幾年疫情影響，近年較多來信希望家人身體健康。他指，也有小朋友許願世界和平，「每年都特別期待11月同12月，諗住要做咩準備功夫。」

「聖誕老人」每到年尾份外期待

去年才開始擔任「聖誕老人」的郵務員郭頌羚指，來信者除了許願，亦會分享生活大小事，例如是媽媽懷孕了，就快成為姊姊。

若希望收到聖誕老人回信，只要在信封寫上聖誕老人收加上回郵地址，貼上足夠費用的郵票就會收到親筆回信。