聖誕節｜港人坐高鐵轉往番禺　帶小朋友到長隆歡度假期最實惠

聖誕連假在昨日（23日）創下破百萬人次出入境紀錄，其中經西九龍高鐵出境人數有近7.2萬人次，是排名第六的口岸，同日入境人數亦有近5.3萬人次，排名第四，兩者合計總人數近12.5萬人次。



今日（24日）是聖誕連假三天紅日假期首天，西九龍高鐵站內人頭湧湧，有港人家庭選擇北上度假或探親，有母親帶同三名小孩到長隆歡樂世界玩足三日，認為是最相宜的選擇。亦有由內地抵港的內地旅客表示，疫情三年未有訪港，專程趁著聖誕節帶同妻女到港，感受節日氣氛。



帶同子女北上 港媽：內地旅遊是相宜選擇

西九龍高鐵站今早人頭湧湧，出境旅客坐滿等候區，櫃枱查詢人流不多，因為很多班次都已滿座。取道高鐵北上的吳太，今早帶同3個小朋友到番禺，她指，今次會與小朋友到長隆歡樂世界度過3日假期，回港後亦要上班。她在疫情前已有北上習慣，主要是短線旅行為主，北上毋須計劃太多行程，而目前經濟環境較差，到內地旅遊也是更為相宜的選擇。

被問到選擇北上而非留港消費，吳太則認為，國內成本更低，更容易舉辦不同活動；反而香港在高成本下，活動較少，氣氛也不如內地。

通關後終能回鄉探親 港人：兩星期前已買定車飛

也有不少港人趁著聖誕假期，北上探親。前往汕頭探親的李先生表示，自疫情後，足足有3年沒有回鄉，今次終於能夠趁假期北上探親，預計會停留三日兩夜。

前往廣州的劉先生亦指，今次是通關後，首次回鄉探親；車票更是兩星期前甫開售馬上購入。他認為，在他而言，內地仍具相當吸引力，因為疫情期間停留香港太長時間，很多景點都已經去過、玩過，「邊度都去勻晒」；通關之後，也曾經到過深圳、青海等地，有假期就要乘機「出走一下」。

專程來過聖誕 內地客：疫後首次訪港體驗節日氣氛

亦有內地旅客坐商鐵訪港。其中北方旅客關先生疫前經常來港，過去三年多沒有訪港，今次是特地帶同妻女前來旅遊。他認為，香港比內地更有聖誕氣氛，故選擇前來體驗不一樣的節日。

來自廣州的吳小姐，同樣看準聖誕節與子女訪港，預計與他們在迪士尼的酒店住宿一晚。她稱，來港前已做好「攻略」，得知香港今個聖誕有不同去處，但仍認為迪士尼比較適合與小朋友度假，聖誕正日會再到維港遊玩。